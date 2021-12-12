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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الأوقاف: عودة صلاة الجنازة بالمساجد استجابة للمواطنين ولكن بالكمامة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه الكبير والبالغ بأهل القرآن، وحرصه على تكريمهم سنويا. 


وأضاف محمد مختار جمعه، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يعرض على قناة ETC، اليوم الأحد، أن وزارة الأوقاف لا تهتم بحفظ القرآن الكريم ولكن بفهم معان ومقاصد آيات الله.

وتابع وزير الأوقاف، أن هناك 70 متسابقا من 40 دولة يشاركون في مسابقة القران الكريم، مضيفا أن حفظ ذوى الهمم للقرآن الكريم، آية من آيات الله.

وأكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه استجاب للعديد من المطالب على عودة إقامة صلاة الجنازة ، مشددا على أنه تيسيرًا على المواطنين في أداء صلاة الجنازة ، وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية ، بمجلس الوزراء ، برئاسة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يعرض على قناة ETC، مساء اليوم الأحد، أن الوزارة  تلقت  مطالب عديدة من المواطنين وأعضاء بمجلس النواب تطالب بعودة إقامة صلاة الجنازة، ولكن بضرورة إرتداء الكمامة، وضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.


وشدد وزير الأوقاف على ضرورة اتباع الضوابط الاحترازية والوقائية للصلاة فى المساجد بشكل عام، وصلاة الجنازة بشكل خاص، مثل ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، وأن يحمل كل مصل معه سجادة الصلاة الخاصة به، لافتة إلى أن عدد المساجد الكبرى والجامعة التي تؤدى فيها صلوات الجمعة يصل لأكثر من 80 ألف مسجد.

 

وزير الاوقاف محمد مختار جمعة اخبار التوك شو عبدالفتاح السيسي صلاة الجنازة

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