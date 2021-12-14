فيديو جراف.. مالكوش دعوة بابني.. أسامة نبيه: أنا ماليش دخل برحيل حسين فيصل

أسامة نبيه أثار الجدل حوله مؤخرا وأشارت إليه أصابع الاتهام في رحيل اللاعب الموهوب حسين فيصل، ناشئ نادي الزمالك المجاني إلى سموحة، بعد تألق اللاعب اللافت للنظر مع ناديه الجديد سموحة، وأخيرا مع المنتخب الوطني الأول بقيادة كيروش.

وفرضت العديد من الأسئلة نفسها حول الموقف الغامض لرحيل حسين فيصل عن القلعة البيضاء، والتى يأتي على رأسها كيف يرحل لاعب بهذا الحجم الكبير عن الفريق مجانا؟! رغم إيقاف القيد لدى الزمالك نتيجة المستحقات المتأخرة لدى عدد من اللاعبين عند الزمالك.

وشهدت الساعات الماضية، اتهامات مفاجئة من قبل أسرة حسين فيصل، لاعب منتخب مصر، لـ أسامة نبيه، المدرب العام السابق للزمالك، بشأن رحيل فيصل المجاني عن الزمالك، وأكدت أسرة حسين فيصل أن أسامة نبيه هو المتسبب فى رحيل نجل الأسرة عن القلعة البيضاء.

أسامة نبيه قال: “أنا برىء من رحيل حسين فيصل عن الزمالك، وليس لى أى دور فى رحيله بالعكس تقدمت بطلب رسمي لإدارة الزمالك برفض رحيل أى لاعب شاب موهوب عن الفريق بشكل نهائى”.

وأضاف أن “كارتيرون، المدير الفني للزمالك، هو المسئول عن جميع اللاعبين الراحلين عن الزمالك فى الصيف الماضي، والإدارة تجاهلت طلبى بالحفاظ على المواهب المميزة وعدم رحيل أى لاعب بشكل نهائي وفى حال الرحيل يتم الرحيل على سبيل الإعارة، حتى يستفيد اللاعب والزمالك نفسه”.

وعن الزج باسم نجله "يوسف" ورحيل حسين فيصل من أجل قيده، قال أسامة نبيه: “هذا كلام عار تماما عن الصحة، وعيب أرد عليه، نجلي لاعب بالفريق الأول والمفاجأة أننى طلبت رحيله عن الزمالك على سبيل الإعارة، حتى يحصل على فرصة المشاركة ويستفاد اللاعب ومستواه يتطور سواء من الناحية الفنية أو اكتساب خبرات باللعب فى الدوري”.



