محافظ دمياط يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة

محافظة دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، المُنعقد اليوم بحضور اللواء بحرى وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط و حنان موافى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقد استهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة والاحاطة بالموافقات الصادرة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتجديد وإصدار تراخيص مزاولة النشاط، وإضافة نشاط جديد وتعديل السمة التجارية لعدد من الشركات بالمنطقة.

كما بحثت "المحافظ" مع مجلس الإدارة الموقف الخاص بالتزام الشركات بالاشتراطات البيئية والتى يتم متابعتها بشكل دورى من خلال الأجهزة المختصة، كما اطلعت على مستجدات الوضع الخاص بحصر الاحتياجات لتنفيذ أعمال تأهيل وصيانة السور الخاص بالمنطقة و رفع كفاءة الطرق و الشوارع الداخلية بها وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة..

و شهدت الجلسة أيضاً،، استعراض الوضع المُتعلق بالمشروعات المتعثرة بالمنطقة، و ما تم اتخاذه من إجراءات لتذليل أي عقبات، حيث وجهت "المحافظ" بالعمل على توفير المناخ الملائم للمستثمرين و تشجيع أفكار جديدة للاستثمار فى ضوء اللوائح والقوانين.