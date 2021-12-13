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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار رئيس الوزراء: إقامة المؤتمر التاسع للفساد في شرم الشيخ فخر لمصر

مؤتمر الفساد
مؤتمر الفساد

قال هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن أى شخص مصرى متواجد في المؤتمر التاسع للفساد سيكون فخورا، مؤكدا أن جميع الحضور يشيد بتنظيم المؤتمر منذ الوصول إلى المطار.

وأضاف هاني محمود خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم"، أنه فخر لمصر أن يقام المؤتمر التاسع للفساد بها وتم انتخاب اللواء حسن عبد الشافي رئيسا للمؤتمر، مؤكدا أن القائم على تنظيم المؤتمر هو مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات الذي ترأسته الوزيرة غادة والي.

وأوضح هاني محمود، أن رئيس الوزراء افتتح المؤتمر اليوم وتحدث عن جهود مصر وعن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحدث علي رفع مستوي المواطنين الاجتماعي لانه يساعد على الحرب ضد الفساد .

وتابع أن المؤتمر شارك به 159 دولة وتحدثنا في المؤتمر عن دور الطفل في مكافحة الفساد منذ الصغر حتى يكبر وهو مكافحة الفساد ومدة عقد المؤتمر ستكون 5 أيام والعشاء الرسمي الآن أوبن إير وجميع الحضور الأجانب لم يروا اى اخطاء منذ وصولهم مصر حتى الآن وهذه شهادتهم في مصر .

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