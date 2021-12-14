عضو غرفة شركات السياحة يكشف تكلفة العمرة المتوقعة ..فيديو

قال الدكتور مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة ، أن أى شخص يريد الذهاب لعمل عمرة عليه أن يكون معه تحليل PCR وهذا قبل السفر بـ 72 ساعة وبعدها يجب ان يتعامل مع شركة سياحية مرخصة حتى لا يتم النصب عليه .

وأضاف مجدي صادق خلال لقائه في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن شركات السياحة المرخصة هي التي ستضع المعتمر على البوابة السعودية وهي من سيقوم بإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بسفرة .

وأوضح مجدي الصادق ، إن سعر العمرة سيكون 20 ألف جنيه اذا لم يوضع أعباء مالية وسقف عددي لأداء العمرة.