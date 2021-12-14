الساحر كريس المصري يتوقع أي شيء يأتي في ذهن إسعاد يونس.. فيديو

حل الساحر كريس المصري، والإعلامي شريف مدكور ضيوفا على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي ".

وقام الساحر كريس المصري بتنفيذ خدع سحرية على الهواء، وطلب من اسعاد يونس رسم اي صورة على ورقة ثم قام كريس المصري برسم صورة مطابقة لما قامت اسعاد يونس برسمه .

وتوقع الساحر كريس المصري أي شيء يأتي في ذهب إسعاد يونس وتقوم بكتابته على الورقة .



ودخلت الفنانة إسعاد يونس في حالة من الذهول والصدمة بسبب توقع الساحر كريس المصري الصحيح لكل ما فكرته فيه ، قائلة :" لا لا لا استحالة اكون متفقة معاه على كل حاجة في الحلقة دي".

