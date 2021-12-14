سقوط عصابة سرقة الشقق بمدينة نصر

تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" .

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) قرر باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة بعض المنقولات من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومـن خـلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أن مالكها وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر ، أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" ، وأقرا بارتكاب عدد (4) حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.

تم بإرشاد هما ضبط كمية من المسروقات ، وأقرا بتصرفهما في باقي المسروقات بالبيع لعدد من الأشخاص "لا يمكنهما الإرشاد عنهم" .

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.