فايزر تعلن النتائج النهائية لفاعلية دواء باكسلوفيد المضاد لكورونا.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر خلالها تأكيدات شركة فايزر، أن "باكسلوفيد"، العقار الذي أنتجته والمضاد لكورونا فعال بنسبة 90% ويرفع معدلات احتمال الاستشفاء ويقلل الوفاة عند الإصابة بالفيروس بالنسبة للأشخاص المعرّضين للخطر، إذا أُخذت الحبّة في الأيام الأولى التي تلي ظهور عوارض المرض.

واستندت النتائج على الاختبارات السريرية التي أُجريت على كافة المشاركين، أي 2200 شخص، مؤكّدة النتائج الأولية التي أعلنتها فايزر في مطلع نوفمبر ولم تسجل أي وفاة بين الذين تلقوا العلاج. وكان المشاركون غير ملقحين وعرضة لمخاطر عالية لتطور حالات خطيرة من كورونا.

باكسلوفيد

وأشارت الشركة إلى أن علاجها الذي سيسوق تحت اسم "باكسلوفيد" يفترض أن يكون فعّالاً ضدّ متحور أوميكرون.