شعراء يتنافسون في الحلقة المباشرة الثانية من "شاعر المليون" .. الليلة

تنطلق الليلة ثانى حلقات البث المباشر من برنامج "شاعر المليون" فى موسمه العاشر، الذى تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبو ظبى، فى إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربى، وذلك مساء اليوم الثلاثاء.

ويلتقى أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الأستاذ سلطان العميمى والدكتور غسان الحسن وحمد السعيد، خلال الحلقة الثانية من البرنامج، بالشعراء الستة الذين سيشاركون فى الحلقة، ليستمعوا ويقيموا روائعهم الشعرية خلال الأمسية التى تشهد حضوراً لافتاً من عشاق الشعر النبطى.

وكانت الحلقة الماضية من ابرنامج “شاعر المليون” قد أسفرت عن تأهل كل (فيصل الشن العنزي وعبد الرحمن السمين الحربي)، بقرار أعضاء لجنة التحكيم، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة وهم (أحمد محمد العوفي من سلطنة عمان، خالد بدر الديحاني من الكويت، عبدالله علي النعيمي من الإمارات، مجد عصام الخمايسة من الأردن)، إلى حين انتهاء فترة تصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق “شاعر المليون” ، حيث سيعلن مقدمي البرنامج حسين العامري وندى الشيباني بداية الحلقة الثانية، عن نتائج التصويت والمتأهل للمرحلة التالية.