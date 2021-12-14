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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شوشة: استصلاح وزراعة 271 ألف فدان لإقامة دلتا ثالثة على أرض سيناء

لقاء محافظ شمال سيناء
لقاء محافظ شمال سيناء مع أدباء إقليم القناة وسيناء

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على إقامة دلتا ثالثة على أرض شمال سيناء، وتحويل المحافظة إلى سلة الغذاء في مصر.


وأشار "شوشة"، أثناء لقائه مع الأدباء من أعضاء مؤتمر أدباء إقليم القناة وسيناء المنعقد في قصر ثقافة العريش، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقامة الدلتا الثانية بالضبعة، وأنه ستقام على أرض شمال سيناء الدلتا الثالثة لتحويل المحافظة الى محافظة زراعية وزراعة كافة المحاصيل لتصبح سلة الغذاء بالنسبة لمصر كلها.

 

يأتي ذلك بحضور الدكتور مسعود فتحى شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، وأشرف المشرحانى، رئيس إقليم شمال سيناء الثقافى، وحنان مرعى مدير عام الشئون الثقافية بإقليم القناة وسيناء الثقافى، ومحمود حنفى وكيل مديرية الثقافة بشمال سيناء، وابراهيم داود رئيس المؤتمر، وعبد الله السلايمة أمين عام المؤتمر ، وأعضاء المؤتمر.

 

ونوه محافظ شمال سيناء، بأن المحافظة مؤهلة لذلك بعد توجيهات القيادة السياسية بالاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التى تضيف 5.6 ملايين متر مكعب من المياه المعالجة يوميا لزراعة 456 ألف فدانا جديدة الى زمام الأراضى الزراعية بالمحافظة، وأنه سيتم البدء فورا فى تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 271 ألف فدان كمرحلة أولى ويجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة .. علاوة على مياه ترعة السلام لزراعة 275 ألف فدان في نطاق المحافظة .


كما أشار المحافظ الى أهمية سيناء على مر العصور ، وأن الدولة أنفقت 650 مليار جنيه على سيناء لإقامة العديد من مشروعات الخدمات والبنية الأساسية في مختلف المجالات لتوفير حياة كريمة لأهلها.


وأعلن عن الاهتمام بالثقافة في مختلف المجالات نظرا لأهميتها ، ودعم كافة التوجهات الثقافية وتشجيع الأدباء والمفكرين للمشاركة في منظومة التنمية الشاملة بالمحافظة، مرحبا بمشاركة أدباء إقليم القناة وسيناء في مختلف الفعاليات الثقافية على أرض المحافظة .


ومن جانبه .. أكد الدكتور مسعود فتحى شومان رئيس الادارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة على دعم كافة الأنشطة الثقافية والفنية بالمحافظة ودعم الحالة الثقافية بصفة عامة ، وأن يكون أدباء ومثقفى مصر جنبا الى جنب مع قواتنا وأجهزتنا الأمنية ومع أهالى سيناء .


وأشار الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى إلى حرص القيادة السياسية على أن تكون سيناء في توجه استراتيجى في مختلف المجالات ، وأنه تمت إقامة هذا المؤتمر على أرض المحافظة بعد غياب لمدة 13 عاما ، وأن هناك اهتمام من الدكتورة ايناس عبد الدايم والفنان هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة بدعم كافة الفعاليات الثقافية على أرض شمال سيناء .

 

ونوه ابراهيم داود رئيس المؤتمر الى مظاهر التنمية والتعمير وحالة الأمن والسلام الداخلى التى تحققت على أرض المحافظة بفضل قواتنا الأمنية وقيادات وأهالى المحافظة .

صندوق دائم 


وطالب عبد الله السلايمة أمين عام المؤتمر بانشاء صندوق دائم لدعم وتنمية الأنشطة الثقافية بالمحافظة لتسير بالتوازى مع النهضة التنموية .. بينما طالب رضوان المنيعى رئيس نادى أدب البادية بدعوة كل أدباء مصر من مختلف المحافظات لعقد مؤتمراتهم على أرض المحافظة .


كما أشاد أدباء محافظات اقليم القناة وسيناء ( الاسماعيلية ، السويس ، بور سعيد ، وجنوب سيناء ) بكل ما تحقق من انجازات على أرض شمال سيناء ، وأن يتم عقد مثل هذا المؤتمر بصفة دائمة على أرض سيناء لمواكبة ما يجرى ومشاركة المواطنين فرحتهم بكل ما تحقق على أرض سيناء .


وفى نهاية اللقاء .. قام الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى باهداء درع الاقليم الى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تقديرا لدوره في قيادة عمليات التنمية بالمحافظة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .

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