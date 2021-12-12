التنمية الزراعية وربطها بالدلتا.. لتحويل سيناء إلى" سلة غذاء مصر "

تعمل محافظة شمال سيناء على دعم عمليات التنمية في مختلف المجالات ، بدعم من الوزارات ..حيث وضعت القيادة السياسية ، التنمية الزراعية هدفا وهو تحقيق شعار : " سيناء سلة غذاء مصر " ..حيث تستعد محافظة شمال سيناء، للدخول بخريطة زراعية جديدة ، خلال عام2022م .، وذلك من اجل تقوية وتدعيم سياسة مصر الزراعية بزيادة الرقعة الزراعية والإنتاج الزراعي .

الي جانب إعادة توزيع وتوطين السكان بمناطق الصحراء ، وكذلك ربط سيناء بمنطقة شرق الدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا للوادي واستغلال الطاقات البشرية للشباب في أغراض التنمية الشاملة.

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، إنه يتم التركيز على التنمية الزراعية التى يوليها السيد الرئيس كل اهتمام ، وذلك بالتوسع في الزراعات والتركيزعلي الزراعات الاستراتيجية وكذلك الزراعات التي تحتاجها الأسواق حتى تتحول سيناء بالفعل الى سلة غذاء مصر .

وأوضح أنه تم إنشاء أكبر شبكة ترع ومصارف مغطاة في مصر لاستفادة جميع المحافظات ومن بينها سيناء ، وأن الاتجاه حاليا الى المياه المعالجة من محطة بحر البقر التى وجهت القيادة السياسية بتحويلها الى سيناء بما يكفى لزراعة نحو 450 ألف فدانا .

وأكد على أنه تم تجهيز المرحلة الأولى من هذه المساحة لزراعة 271 ألف فدانا بمنطقة الحسنة ونخل بوسط سيناء التى تضم مساحات واسعة من الأراضى الصالحة للزراعة ، وكانت تنقصها المياة اللازمة للرى .. مشيرا الى قرب تحقيق حلم زراعة مساحات جديدة من الأراضى الزراعية.

هذا الي جانب التوسع في الزراعات علي مسار ترعة السلام بمناطق بئر العبد ورمانة.

وقال إنه من المستهدف من خلال التجمعات الزراعية والتنموية المتكاملة التى أقيمت فى منطقة وسط سيناء، اضافة مساحات زراعية أخرى لانتاج العديد من المحاصيل الزراعية العضوية الخالية من المبيدات وممارسة الأنشطة المختلفة من زراعية واقتصادية ومتنوعة لتحقيق الاستفادة الأكبر منها .. حيث تم الانتهاء منها ، وجارى تجهيزها واعدادها لتوزيعها على المستفيدين .

قضية أمن قومي

و من جانبه ..قال الدكتور رياض اسماعيل عضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء ، ان الاستثمار في قطاع الزراعه يمثل قضية أمن قومي علي ارض سيناء، لذا فإن بدء عمليات الزراعة علي مسار الترعة، يحقق سياسة المحافظة نحو التركيز علي المحاصيل الإستراتيجية منها بنجر السكر والقمح وتوريدها الي مختلف المحافظات بأسعار تحددها الدولة ، علاوة علي انه يدعم إنشاء مجتمعات زراعية وصناعية في المنطقة ، وبالتالي تحقيق سياسة التوطين في سيناء.

اما النائب المهندس رمضان سرحان عضو مجلس الشيوخ فقال ، إن وصول مياه ترعة السلام إلي شمال سيناء ، سيحدث توسع في المساحات الزراعية ، وهذا يحقق زيادة في إنتاج زراعي وفير وتنوع في التركيب المحصولي، وذلك بزراعة مساحة 70 ألف فدان علي الأقل في نطاق بئر العبد ، بما يسمح بانتاج محاصيل تصديرية متميزيه إلي الأسواق الخارجية .

وقال النائب سامي كامل عضو مجلس النواب ببءر العبد ،إن المشروعات الزراعيه، تلبي طموحات المواطن السيناوي الذي يمتلك خبرة في مجال الزراعة ، بما يحقق رفع المستوي الاقتصادي للأسرة وتوفير فرص عمل حقيقية ،كما ان وصول الترعة السلام ، سيعمل علي استثمار الموارد الطبيعية المتاحة والتي تعتمد عليها المشروعات التنموية في سيناء

