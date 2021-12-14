اختطاف 6 من طاقمها.. قراصنة يهاجمون سفينة تجارية بـ خليج غينيا

قال متحدث باسم الجيش الدنماركي، اليوم الثلاثاء، إن قراصنة احتجزوا 6 رهائن خلال هجوم على سفينة حاويات تديرها اليونان في المياه الدولية بـ خليج غينيا.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قال متحدث باسم الجيش الدنماركي، إن فرقاطة دنماركية أرسلت طائرة هليكوبتر أمس للمساعدة في إنقاذ سفينة الحاويات التي كانت تتعرض لهجوم من قراصنة في زورق خفيف قرب جزيرة بيوكو، التابعة لغينيا الاستوائية، وسط المخاطر الأمنية المتزايدة جراء نشاط القراصنة.

وأضاف أن الطائرة تعقبت الزورق وعلى متنه الرهائن الست وهو يبحر باتجاه النيجر، لكنها توقفت بوصولها إلى المياه الإقليمية النيجيرية لأنه غير مسموح لها بالعمل فيها.

وأشار المتحدث إلى أن سفينة الحاويات تونسبيرج كانت ترفع علم ليبيريا.

وتشير بيانات "أيكون رفينيتيف" إلى أن الشركة المشغلة لها هي شركة مقرها اليونان.

وكانت الدنمارك نشرت الفرقاطة "إسبرن سنير" في خليج غينيا في أكتوبر، والشهر الماضي قتل طاقم الفرقاطة بالرصاص أربعة قراصنة قبالة سواحل نيجيريا.