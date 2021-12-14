طريق الموت.. حادث يتسبب فى وفاة شاب واصابة 2 آخرين بالشرقية

لقي شاب ثلاثيني مصرعه فيما أصيب اثنين اخرين اثر حادث سير بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وكان شهد طريق قرية عليوة منشأة ابو عمر حادث تصادم مأساويا تسبب فى وفاة شاب يدعي ح . م. يبلغ من العمر ٣٠ عاما واصابة اثنين اخرين بإصابات متفرقة بالجسد بطريق قرية عليوة التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إخطارا بحدوث حادث سير بطريق قرية عليوة منشأة ابو عمر ، علي الفور توجهت وحدة سيارات الإسعاف الي موقع الحادث.

تم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، و تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة و تحرير محضرا بالواقعة.