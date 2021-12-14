برلماني يحذر من مخاطر تعديلات ضريبة القيمة المضافة على المواطنين

أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن تعجبهم من القوانين التي يقدمها الدكتور محمد معيط وزير المالية المتعلقة بزيادة رسوم وضرائب على الخدمات المقدمة للمواطنين وقانون القيمة المضافة ورسم الدمغة وضريبة الملاهي، قائلا: "اعترضنا على ما يسببه تعديل بعض الرسوم والضرائب من أعباء على المواطنين".

وأضاف النائب عبد المنعم إمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الطبقة المتوسطة تعاني كثيرا ومرور هذا القانون جريمة في حق الطبقة المتوسطة، لافتا إلى أن السلع المعمرة ومستحضرات التجمل كانت ضمن المنتجات التي تشملها الزيادات المقترحة.

وتابع: "العديد من الهيئات البرلمانية في مجلس النواب رفضت الزيادات المقترحة من المالية، وأجلنا المناقشة وهذه فرصة للدراسة وإعادة الدراسة لهذه الرسوم والزيادات، والقانون تم سريعا وتم مناقشته على عجل شديد ولم يحصل على فرصة كاملة لدراسته وفى التفاصيل لا يصح تمريره، والطبقة الفقيرة لا تتحمل أعباء جديدة بسبب زيادات فى الأسعار".