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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عصابات الجريمة المنظمة.. غادة والي: رصد بيع لقاحات فاسدة في بعض دول العالم

غادة والي
غادة والي

كشفت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، تفاصيل بيع لقاحات فاسدة في بعض دول العالم مؤخر وخلال جائحة كورونا.

 

وأضافت غادة والي، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الثلاثاء، أن تم رصد بيع لقاحات فاسدة في بعض دول العالم، لافتة إلى انه عصابات الجريمة المنظمة استغلت الجائحة العالمية لفيروس كورونا. 


وأوضحت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أن عصابات الجريمة المنظمة تستغل اي أزمة او وباء باي طريقة وتعمل على الفساد. 


 

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