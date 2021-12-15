مدن الجيل الرابع ..حلم يتحقق علي ارض الواقع ..فيديو

قال إسلام رافت أستاذ التخطيط العمراني ، أن مصر خلال الـ7 سنوات الماضية كانت خارجة من أزمة اقتصادية عنيفة جدا ولم يتخل أحد أن تخرج مصر من هذه الأزمة وتذهب الي التطور العمراني الذى نراه الأن .

وأضاف رافت خلال لقائه في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، إن المواطن هو المستهدف من التطوير العمراني خصوصا أن مصر دولة كثيفة السكان وبالتالي عملي قطاع العمران متواجد ومستمر ومقدر القيمة العمرانية .

وأوضح رأفت ، أن المواطن المصري دائما يفضل أن يمتلك شقته ، مؤكدا إن الأيدي العاملة التي تعمل في تطوير مجال العمران في مصر ايدي ماهرة وهذا معروف عن المصريين منذ عهد الفراعنة .

وتابع رافت ، إن الخبرات الهندسية المصرية بنت العديد من الدول مؤكدا أن جميع الظروف كانت متهيئة للنقلة العمرانية التي تشهدها مصر الآن .