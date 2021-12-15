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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين السيد: نجلي قد يكون قريبًا من الانضمام للأهلي ولن أعلن التفاصيل الآن

حسين السيد
حسين السيد

فجّر حسين السيد عضو اللجنة السابقة التي كانت تدير الزمالك في الفترة الماضية أنه لا يمانع من انتقال نجله في الأهلي بعد عدم قيده في الزمالك.


وتابع السيد في تصريحات تليفزيونية، من خلال برنامج، بوكس تو بوكس، مع الإعلامي محمد شبانة المذاع على فضائية etc، أمس الثلاثاء: "لم أتوسط لقيد ابنى في الزمالك، كيف أقيد نجلي في النادي وهو موقوف من القيد، لدى 22 لاعبًا تمت إعارتهم للأندية، نجلى كان يلعب في وادي دجلة ومنتخب الشباب ويلعب في أحد الأندية ولن أفصح عن النادي الذي سيلعب له إلا في يناير القادم".

وقال السيد: "توجد 12 مخالفة أتذكرها كلفت النادي 275 مليون جنيه، من المُتسبب فيها؟، هذه المخالفات حاولنا حل بعضها وأتوقع أن تكون هناك عقوبات أخرى في المستقبل قد تمتد لاستمرار إيقاف القيد".

وأضاف: "لا أحب (الشو والبروباجندا)، أنا جاهز للخضوع للتحقيق بشأن المخالفات التي يتهمني فيها بعض الأشخاص، ولكن بشرط أن يكون التحقيق في النيابة العامة وليس داخليًا".


وعن انتقال نجله للأهلي قال حسين السيد: "لم لا؟! نحن في عصر الاحتراف، ورغبة ابنى هي الفيصل في تحديد وجهته المقبلة".

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