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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تمارين رياضية لتقوية عضلات الصدر وتنشيط الجسم.. فيديو

تمارين رياضية لتقوية
تمارين رياضية لتقوية عضلات الصدر

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء 15-12-2021، تمارين رياضية لتقوية عضلات الكتف و الصدر، والتخلص من مشكلات آلام الظهر والحفاظ على تناسق الجسم.
 

قالت مسؤولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية: إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، لافتة إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.

وأضافت: “يمكنك القيام بهذه التمارين، عن طريق استخدام زجاجات المياه في حال عدم توفر الأوزان، بالتالي تقوية العضلات”.

وأشارت إلى أن هذه التمارين لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسم ومقدار تحمله، موضحة أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة به.

عضلات الكتف تمارين رياضية تقوية عضلات الكتف التمارين الصباحية اللياقة البدنية زجاجات المياه

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