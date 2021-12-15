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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حصاد الجامعات التكنولوجية خلال عام 2021 .. بروتكولات تعاون وندوات ودعم النشر الدولي .. وتستهدف تقديم كوادر فنية مدربة جيدًا للالتحاق بسوق العمل

صدى البلد

التعليم العالي: 
الجامعات التكنولوجية أضافت في مسارات التعليم العالي بمصر
نستهدف تقديم كوادر فنية مدربة جيدًا للالتحاق بسوق العمل
الجامعات التكنولوجية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصر


تعد الجامعات التكنولوجية واحدة من أهم الخطوات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تطوير التعليم في مصر، حيث عملت على تطوير مجهوداتها لاستقبال أكبر من الطلاب ، حيث تستهدف تقديم كوادر فنية مدربة جيدًا للالتحاق بسوق العمل.


ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات التكنولوجية أضافت رافدًا حديثًا ومهمًا في مسارات التعليم العالي في مصر، حيث تستهدف تقديم كوادر فنية مدربة جيدًا للالتحاق بسوق  العمل.

وأضاف أن الشراكات التي تعقدها هذه الجامعات مع الجامعات التكنولوجية ببعض دول العالم ذات الخبرة الجيدة في هذا التعليم، وكذلك التدريب العملي بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلي المحيط بهذه الجامعات تجعل خريجي هذه الجامعات قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصر محليًا وإقليميًا ودوليًا.

بينما قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك 6 جامعات تكنولوجية جديدة سيتم افتتاحها في سبتمبر 2022، مشيرا إلى أن هناك الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني.


وأضاف "عبد الغفار" خلال تفقده معرضًا للبحث العلمي، على هامش المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن منظومة التعليم الجديدة استطاعت أن تستقطب المزيد من الطلاب الوافدين، لتقليل اغتراب الطلاب المصريين.

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كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول حصاد أداء الجامعات التكنولوجية الثلاث (القاهرة الجديدة، بني سويف، الدلتا بقويسنا) خلال عام 2021.

أشار التقرير إلى قيام الجامعات التكنولوجية الثلاث بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع مختلف الجهات، حيث قامت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بتوقيع بروتوكول تعاون ثُلاثي بين الجامعة ومعهد بحوث البترول، والهيئة المصرية العامة للبترول؛ بهدف دعم التعاون في مجالات التدريس والتدريب المختلفة في مجال إنتاج البترول، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة واتحاد الصناعات المصرية؛ بهدف دعم التعاون بين الجامعة والاتحاد في البرامج الجديدة، كما وقعت جامعة بني سويف التكنولوجية اتفاقيات تعاون مع مؤسسة مصر الشباب للتنمية والابتكار، ومكتب الـ"Tico" بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى توقيع جامعة الدلتا التكنولوجية عدد من بروتوكولات التعاون مع المؤسسات التعليمية والصناعية، لتدريب الطلاب وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل.

 

ولفت التقرير إلى قيام الجامعات التكنولوجية الثلاث بتنظيم عدة ندوات وورش عمل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث قامت جامعة الدلتا التكنولوجية بتنظيم زيارة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، كما تم تنظيم دورات تدريبية لتطوير مهارات الطلاب اللغوية، كما أنشئت الجامعة مركزًا لتدريب الطلاب ببرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا نظمت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية زيارات ميدانية، وقامت بتوفير فرص تدريب للطلاب بالعديد من المواقع الصناعية المختلفة، كما تقوم جامعة بني سويف التكنولوجية بتنمية مهارات كوادرها، وتعمل على تطوير قطاع الأنشطة الطلابية وتنظيم مُسابقات مختلفة، وتدريب الطلاب بالهيئات والمؤسسات الصناعية الكبرى.

وفي إطار الاهتمام بالنشر العلمي، قامت الجامعات التكنولوجية الثلاث بتشجيع وحث أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على زيادة النشر العلمي، ونشر أبحاثهم العلمية في المجلات والدوريات العلمية العالمية، للارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات.

وفي إطار استكمال البنية الأساسية بالجامعات ، قامت جامعة القاهرة التكنولوجية بتجهيز القاعات الدراسية وتطوير المعامل، ونجحت جامعة بني سويف التكنولوجية في تجهيز معامل الأوتوترونكس بأجهزة حديثة، ودعم معمل برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بأجهزة قياس مُتطورة، وكذلك معمل الطاقة الجديدة والمتجددة، ومعمل القياسات الكهربائية، كما نجحت جامعة الدلتا التكنولوجية في تجهيز العديد من المعامل المُتخصصة في البرامج التكنولوجية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتدريب الطلاب ببرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمُتجددة، فضلًا عن إنشاء محطات شمسية ونماذج توربينات الرياح؛ للحصول على الطاقة النظيفة والاستفادة منها في توفير الكهرباء.

وأضاف التقرير أن الجامعات التكنولوجية تقوم بتجهيز قاعة الاختبارات الإلكترونية، بأحدث الأجهزة التكنولوجية والتقنية؛ لمواكبة التطور التكنولوجي في عمليات التعلم والتقويم، وكذلك بنك الأسئلة واتقان الطرق المُختلفة لتصميم الاختبارات، وشاشات تفاعلية، وتوظيفها في تدريس المُقررات الدراسية بشكل تفاعلي، مع إمكانية البث الحي بشكل يُعزز التفاعل مع الطلاب.


ونوضح لكم كليات وبرامج الجامعات التكنولوجية:


وبدأت الدراسة فى 3 جامعات تكنولوجية وهى:
 

أولًا: جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة:
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:
تضم برامج:
 

• تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.
• الأوتوترونكس.
• الميكاترونكس.
• تكنولوجيا الأطراف الصناعية.
• تكنولوجيا الغاز والبترول.
 

ثانيًا: جامعة الدلتا التكنولوجية:
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا. 
 

تضم برامج:
• الأوتوترونكس.
• تكنولوجيا المعلومات.
• الميكاترونكس.
 

ثالثًا: جامعة بني سويف التكنولوجية:
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة:
 

تضم برامج:
• الميكاترونكس.
• تكنولوجيا المعلومات.
 

رابعًا: جامعات تكنولوجية جديدة مزمع إنشاؤها في المرحلة الثانية:
1- الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة. 
2- الجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة (الأقصر). 
3- الجامعة التكنولوجية بمدينة 6 أكتوبر. 
4- الجامعة التكنولوجية ببرج العرب. 
5- الجامعة التكنولوجية بشرق بورسعيد. 
6- الجامعة التكنولوجية بسمنود. 
 

ومن المقرر أن تقدم الجامعة التكنولوجية بمحافظة الغربية العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات (المعدنية، والخشبية، و الهندسية و الإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء، والخزف، والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر)، وغيرها من البرامج الدراسية المميزة التي تواكب العصر الحالي.
الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية
 

حيث تمنح الجامعات التكنولوجيا الدرجات العلمية الآتية:
• الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا في التخصص. 
• البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص.
• الماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص.
• الدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصص.
 

ويحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي متطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وكافة الأمور المتعلقة بالدراسة.

وتستمر الدراسة في هذه الكليات الجديدة لمدة 4 سنوات عبارة عن عامين دراسيين يحصل بعدهما الطالب على دبلوم مهني فوق متوسط مع إمكانية العمل بعد ذلك مباشرة أو استكمال الدراسة لمدة عامين آخرين للحصول على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.

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