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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: فتح باب الترشح لجائزة حمد بن عيسى آل خليفة 2021

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من د. غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية حول فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التعليم لعام 2021 تحت شعار "استخدام التكنولوجيا لتمكين أنظمة التعلم الشاملة القادرة على مواجهة الأزمات".

وأشار التقرير إلى أن هذه الجائزة تأسست عام 2005 بدعم مالى من مملكة البحرين،  وتتماشى مع أهداف اليونسكو وسياساتها، وكذا الأهداف الإستراتيجية للمنظمة، وتكافئ المشاريع أو الأفراد أو المنظمات غير الحكومية أو أية كيانات أخرى تستخدم تقنيات مبتكرة؛ بهدف تعزيز التعليم والتعلم والأداء التعليمى.

وأفاد التقرير أن هذه الجائزة تمنح كل عام، وترتكز في هذا العام 2021 على المشاريع التى استخدمت التكنولوجيا فى ظل جائحة كورونا لإعداد برامج تعليمية تضمن بشكل فعال الاستمرارية والجودة.

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وأوضح التقرير أنه يجب أن يستمر المشروع المقدم من خلال الجائزة لمدة سنة واحدة على الأقل، وألا يكون المشروع وتنظيمه تابعين لليونسكو أو تلقى أي تمويل من اليونسكو، وكذا أن تكون الأدوات التكنولوجية المستخدمة في المشروع مفتوحة ومجانية.

كما أوضح التقرير أنه يمكن للجان الوطنية ترشيح ثلاثة مشاريع بحد اٌقصى، على أن يتم اختيار فائزين اثنين فقط من جميع المرشحين على مستوى اللجان الوطنية التابعة لليونسكو،  بناءًا على توصية من  لجنة تحكيم دولية، وسيحصل كل منهما على شهادة تقدير وميدالية وجائزة مالية قدرها 25000 ألف دولار (خمسة وعشرون ألف دولار).

وللتعرف على المزيد من المعلومات عن هذه الجائزة  يمكن الدخول على الرابط التالى : 
https://en.unesco.org/themes/ict-education/ict-education-prize

وللتقدم لهذه الجائزة يرجي استيفاء الطلب الخاص باستمارة الجائزة من خلال الرابط التالي:
http://www.unesco.org/ict-ed-prize/register

ويجب أن يتم استيفاء استمارة التقدم المتاحة باللغة الإنجليزية والفرنسية بحد أقصى 30 يناير 2022.

وعلى المتقدمين موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالآتى:
- ملخص المشروع المقدم لنيل الجائزة.
- نسخة من استمارة التقدم للجائزة بعد استيفائها.
- خطاب ترشيح من الجهة التابع لها المرشح موجهًا إلى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

على أن ترسل كافة الأوراق المطلوبة إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو من خلال البريد الإلكتروني الموضح أدناه في موعد غايته 30 يناير 2022، علمًا بأنه لا يلتفت إلى الترشيحات غير المستوفاة لشروط الجائزة، والتى ستصل بعد الموعد النهائى المشار إليه
[email protected]
[email protected]

اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو جائزة اليونسكو حمد بن عيسي آل خليفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مملكة البحرين اخبار التعليم

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