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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادات برشلونة داخل كامب نو لمؤتمر تحديد مستقبل أجويرو.. صور

استعدادات برشلونة
استعدادات برشلونة داخل الكامب نو لمؤتمر مستقبل أجويرو

شهدت الساعات الأخيرة اليوم، الأربعاء، تجيهزات نادي برشلونة الإسباني، داخل ملعب كامب نو، استعدادا لمؤتمر تحديد مستقبل سيرجو أجويرو لاعب الفريق.

وأصدر برشلونة، بيانًا، رسميًا، أمس، الثلاثاء، بشأن مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

وقال برشلونة في بيان "سيتحدث أجويرو في مؤتمر صحفي عن مستقبله من ملعب كامب نو، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا، وسيتواجد معه الرئيس خوان لابورتا".

كان أجويرو غادر مباراة برشلونة وألافيس، الشهر الماضي في الدوري الإسباني، وأبلغ الجهاز الطبي للفريق أنه يشعر بعدم الراحة في الصدر، لذا تم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية على القلب.

وتواجد أجويرو تحت الملاحظة في المستشفى، وسيظل محجوزًا ليومين آخرين، حتى ينتهي من إجراءات دراسة شاملة لأمراض القلب، للتأكد من حالته الصحية.

وأثبتت الفحوصات الأولية لأجويرو، عدم انتظام ضربات القلب، وهذه ليست المرة الأولى أن يشعر اللاعب الأرجنتيني بهذا الأمر.

وكان  أجويرو قد انتقل إلى صفوف برشلونة في الصيف الماضي خلال صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.
 

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