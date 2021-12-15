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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مشروع الدلتا عاصمة مصر الزراعية نتاج لتعليمات القيادة السياسية بالاتجاه نحو الصناعة

النائب العمدة عثمان
النائب العمدة عثمان ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان

قال النائب العمدة عثمان ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أنه يؤيد أى مشروع له فوائد كبيرة على التنمية الزراعية والإنتاج الزرعى.

 

وأشار عثمان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نحتاج إلى الإستثمار فى المشروعات التى تؤدى لإنتاج صناعى ، خاصه فى ظل تأسيس الجمهورية الثالثة ، مؤكدا ان إقامة مشروع الدلتا عاصمة مصر الزراعية يعتبر نتاج لتعليمات القيادة السياسية بضرورة الإتجاه نحو الصناعة.

 

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن هناك محاصيل كثيرة مرتبطة بالصناعة ، وبالتالى فيجب علينا أن نعتمد على نفسنا فى الإنتاج بدلا ما نستورد المحاصيل من الخارج.

 

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للإستعلامات علي موقع التواصل الاجتماعي، مخططًا وعددًا من الصور لمشروع الدلتا الجديدة عاصمة مصر الزراعية، وعلقت عليها في نقاط:

 

- هو مشروع القرن وأحد المشاريع العملاقة بتنفيذه سيحقق الاكتفاء الذاتي لمصر في الغذاء.


-  المشروع يُقام على مساحة 2.2 مليون فدان ويستهدف استصلاح مليون فدان وباقي المساحة ستدخل في مشروعات البنية التحتية المتكاملة.


- يضيف 15% مساحة منزرعة جديدة لمصر في اطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.


-  يُجرى تنفيذ المشروع غرب الدلتا القديمة وتحديدا في الساحل الشمالي الغربي ويمتد من شمال الواحات إلى جنوب وادي النطرون وشرق وغرب منخفض القطارة.


-  يتميز موقع المشروع بقربه من الموانئ وشبكة الطرق الجديدة مما يوفر سهولة نقل السلع والمنتجات الزراعية والعمالة أيضا من وإلى المشروع.


- يضم المشروع مجمعات صناعية - زراعية كمحطات التعبئة والتغليف وتصنيع المنتجات الزراعية مما يرفع القيمة المضافة لمنتجات المشروع، إضافة إلى محطات التصدير والإنتاج الحيواني وتصنيع منتجات الألبان.


- منطقة الدلتا الجديدة تتميز تربتها بوجود عناصر غذائية متنوعة مثل البوتاسيوم الذي يضفي على المحاصيل الطعم الجيد والقيمة الغذائية العالية.


- يوجد بمنطقة الدلتا الجديدة " خزان غرب الدلتا الجوفي" الذي يحتوي على مياة تتراوح ملوحتها بين 400:900 جزء في المليون وهي نسبة جيدة للغاية تناسب أغلب الزراعات الشجرية والخضراوات.


- يوفر المشروع 5 ملايين فرصة عمل جديدة.


-  المشروع بكامله يقوم على استخدام نظم الري الحديث.


-  المشروع يعوض الفقد في الأراضي الزراعية نتيجة اعمال البناء الجائر.

التنمية الزراعية مشروع الدلتا عاصمة مصر الزراعية القيادة السياسية الصناعة

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