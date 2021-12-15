عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوده يشيد بالظهور المميز للأطقم الإسعافية في أولى جلسات مؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يشيد بالأطقم الإسعافية خلال مؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ

اطقم الإسعاف
اطقم الإسعاف

أشاد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بالظهور المميز للأطقم الإسعافية في جلسات مؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ، خلال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقام بمدينة شرم الشيخ.

 
وأظهرت هيئة الإسعاف المصرية، الأطقم الإسعافية بشكل يعكس مقدار التطور الذي طال تلك المنظومة في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال ظهور رجال الإسعاف بشكل يتخطى المظهر النمطي والتقليدي للمسعف.


وتواجدت سيارات الإسعاف في محيط قاعات المؤتمرات الكبرى، و تجهيز سيارات الإسعاف بشكل يؤهلها للعمل كوحدة عناية مركزة متنقلة قادرة على التعامل مع أشد وأصعب الحالات المرضية، وعكس مظهر قائدي ومسعفي تلك السيارات حجم الانضباط والالتزام لأبناء تلك المنظومة. 


وجاء المشهد داخل القاعات ليكمل تلك الصورة الإيجابية لأبناء تلك المنظومة عبر إنشاء عدد من النقاط الطبية لخدمة ضيوف المؤتمر، ويتولي إدارتها أطباء تابعين لهيئة الإسعاف المصرية بصحبة مسعفين يحمل بعضهم درجة الدبلوم المهني للمسعفين والتي تندرج ضمن برامج الزمالة المصرية، والتي تعد من أعلى الشهادات في المجال الإسعافي.


وتضمنت تجهيزات الأطقم الإسعافية التجهيزات الطبية منها أجهزة اللاسلكي التي تتيح استدعاء الدعم الطبي والتواصل مع سيارات الإسعاف في حالة الاحتياج، مع القدرة على تنسيق عمليات الإخلاء مع مستشفي شرم الشيخ الدولي التي تمثل نقطة الإخلاء الطبي للمؤتمر.
 

وكان من الملفت ظهور رجال الإسعاف داخل قاعات المؤتمر بزي مختلف، وهذا الزي يعكس وظيفة ومهام كل فرد داخل مجموعة العمل، حيث جرى تقسيم المهام بداية من قادة الفرق الإسعافية وأطباء العيادات ويعاونهم أطقم إسعافية، وعدد من المشرفين لمباشرة تيسير تحركاتهم، ويتمركز كل منهم في نطاق معين يكفل تأمين وتغطية كافة رواد وضيوف المؤتمر.


اقرأ أيضا : 
فتاة سيناوية تحترف رسم البورتريه علي خليج موسي

FB_IMG_1639571494035~2
FB_IMG_1639571494035~2
FB_IMG_1639571479746~2
FB_IMG_1639571479746~2
FB_IMG_1639571473995~2
FB_IMG_1639571473995~2
اللواء خالد فودة اسعاف جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء مؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ أطقم الإسعاف مدينة شرم الشيخ سيارات الإسعاف

موضوعات متعلقة

فتاة سيناوية تحترف رسم البورترية علي شاطئ خليج موسى ..شاهد

تشكيل لجنة لتفعيل القرار الجمهوري بنقل تبعية مطار طابا لحدود جنوب سيناء

ملكة جمال أطفال روسيا وسط الثلوج.. ووالدها: تشتاق لدفء شرم الشيخ

ظهور مميز للأطقم الإسعافية في أولى جلسات مؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ

وزير الشباب يشيد بفتيات جنوب سيناء المشاركات ببرنامج "الرياضة من أجل التنمية"

الرجل الخارق.. سعيد عضلات يسحب السيارات بأسنانه ويأكل الزجاج.. شاهد

خطة الإسعاف لتأمين مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بـ شرم الشيخ

فودة يتفقد استعدادات شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ترشيحاتنا

ناسا تؤجل إطلاق التلسكوب جيمس ويب بسبب مشاكل تقنية

هوس التريند.. فيديو جديد لمرصد الأزهر يُسيطر على السوشيال ميديا

منها 1384 أثرية..النيابة تنتهي من فحص 5000 آلاف قطعة من مضبوطات شقة الزمالك

صحة السويس تكشف تفاصيل القبض على مزور بطاقات لقاح كورونا.. فيديو

الإمارات وتركيا تؤكدان عزمهما تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

الاتحاد الأوروبي يبدأ تلقيح الأطفال تحت سن 12 عاما ضد كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

طارق حامد يكشف لـ كارتيرون السر الحقيقي وراء استبعاده من المنتخب

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

الرئيس يوجه بمواصلة تنفيذ توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خاصة في قرى حياة كريمة

تشكيل منتخب مصر أمام تونس في نصف نهائي كأس العرب

اتفرج ببلاش .. 3 قنوات مجانية تعلن إذاعة مباراة مصر وتونس اليوم

بعد قليل.. بيان عاجل للنائب العام بشأن شقة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

فيديو

نهايات غريبة .. نجمات انفصلن عن أزواجهن في ٢٠٢١

الأرصاد الجوية تعلن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار |فيديو

فيديوجراف.. وسط المعازيم.. عروسان يحلقان شعريهما بالكامل أثناء زفافهما

فيديوجراف.. أمطار لمدة 6 أيام.. هيئة الأرصاد تعلن حالة الطقس الفترة المقبلة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ