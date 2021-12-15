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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد التوجيه الرئاسي.. برلماني يوضح جهود السيسي في دعم المواطنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال سامح حبيب عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن مواصلة تنفيذ توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خاصة في قرى حياة كريمة يأتي في اطار حرصه الدائم على دعم المواطن والانتهاء من مشروع حياة كريمة من اجل تنمية القرى على مستوي الجمهورية.

واكد “حبيب” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال " حياة كريمة" جبر بخاطر المواطن المصرى البسيط على مدار السبع سنوات الماضية ،ومن جبر خواطر الناس جبر الله خاطره ،مشيرا إلى أنها تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل على تحسين مستوى المعيشة، وانخفاض معدلات الفقر وتوفير مساكن آمنة، بالإضافة إلى أنها تساهم  في توفير آلاف من فرص العمل للشباب.

وأشار عضو مجلس النواب الى أن مبادرة حياة كريمة واحدة من أكبر المبادرات الإنسانية والسياسية التي تهدف للتغيير في العالم، وتطبقها مصر ليستفيد منها نحو 58 مليون مصري يعيشون في الريف، موضحا ان هذا المشروع تنموي يستهدف معيشة 58 مليون مواطن، حيث تم الانتهاء من تطوير 143 قرية و172 مركزا خلال 3 سنوات.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول".

وقد وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية، خاصةً في القرى المدرجة في إطار مبادرة حياة كريمة، وذلك بهدف تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة، فضلاً عن التوسع في إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية لما لها من عوائد اقتصادية وبيئية وصحية.


وقد استعرض المهندس طارق الملا أعمال ونسب التقدم في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي نجح في زيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية في مختلف محافظات مصر، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة نوعية في هذا النشاط من خلال مبادرة حياة كريمة، بما يساعد على الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، حيث عرض في هذا الإطار الموقف الحالي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى قرى المبادرة، إلى جانب موقف 14 قرية تم اختيارها كمشروع تجريبي ضمن المبادرة، والتي وصلت معدلات التنفيذ بها إلى حوالي 100%.


كما قام وزير البترول بعرض الجهود الجارية لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات تزود السيارات بالغاز الطبيعي، خاصةً في المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الغاز الطبيعى مبادرة حياة كريمة

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