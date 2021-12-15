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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: لقاء السيسي مع المجلس الأعلى للجامعات خطوة للمستقبل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أهمية الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، مع المجلس الأعلى للجامعات بمقر جامعة كفر الشيخ، معتبرا إنه خطة للمستقبل والاهتمام بتعزيز التعليم العالي والجامعي ودعم الابتكار والتميز في الوطن.

 

وأضاف القطامي في بيان له اليوم، أن الاجتماع وضع النقاط على الحروف فيما يخص مستقبل مصر العلمي والتكنولوجي، خصوصا مع تأكيد الرئيس السيسي، دعم الدولة الكامل لمنظومة الجامعات، تقديرا لدورها المهم وإيمانا منها، بأن التعليم الجامعي، المتميز والمتطور هو قاطرة التقدم التى تقود الأمم إلى مستقبل أفضل والتي ستقود مصر، كما انه اتساقا مع نهضتها الحديثة الحالية لمستقل مزهر، فالاجتماع خطوة حقيقية للمستقبل.

وافاد عضو مجلس النواب، أن توجيهات السيسي بتعزيز  آليات رعاية النوابغ والمتفوقين من الطلاب ودعمهم، سيعود بالخير على المستقبل المصري لأنه ضمانه للغد، ولبناء جيل من الكوادر الشبابية المتميزة، القادرة على الإسهام المبتكر في استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة، وتنفيذ مشاريعها العملاقة.

وشدد النائب أن اجتماع السيسي مع المجلس الأعلى للجامعات، سيعمل على ترسيخ عامل المعرفة والابتكار والإبداع في المجتمع.

التنمية المستدامة المجلس الاعلى للجامعات كفر الشيخ الرئيس السيسي مجلس النواب جامعة كفر الشيخ

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