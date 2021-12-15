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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ثقافة

لمق

أحمد مراد يكشف عن كتابه الجديد .. تعرف على عنوانه

صدى البلد

أطلق الروائي والسيناريست المصري أحمد مراد على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، الإعلان التشويقي لكتابه الجديد "القتل للمبتدئين"، والمنتظر صدوره قريبا عن دار الشروق.

الإعلان يعد الأول من نوعه الذي يتم تصويره بهذا الشكل والأسلوب الاحترافي لصالح "كتاب"، وهو فكرة وإخراج آدم عبد الغفار، بطولة المطرب أمير عيد نجم فرقة كايروكي الغنائية، وضم فريق العمل كلا من مديرة التصوير زينة خليل، تصميم شريط الصوت المهندس حسام ممدوح، المونتير عمار نبيل، تلوين محمود عصام، والمؤثرات البصرية إسلام أليكس ودنيا صدقي، وتم تصويره داخل ستوديو مصر.

يتحدث أحمد مراد في كتابه الجديد "القتل للمبتدئين" عن كواليس الكتابة، فهي المرة الأولى التي يكتب فيها عن الكيفية التي بدأ بها وطور منهجه من خلالها على مدار سنين أصدر خلالها سبع روايات وخمسة أفلام؛ ليصبح أحدها "الفيل الأزرق 2" أول فيلم تتخطى أرباحه حاجز المائتي مليون جنيه. كما يقدم في الكتاب خريطة طريق حقيقية، تساعد المهتمين بالقراءة على إطلاق عنان خيالهم، والانتهاء من مشروعهم الروائي أو السينمائي بطُرق عملية قائمة على معادلات ومنحنيات درامية حديثة، تنظم تدفق أفكارهم وتساعدهم على التخلص من الانسداد الإبداعي (Writer’s Block). خريطة ترشدهم طوال رحلة الكتابة، بما تتضمنه من "هاجس فكرة مسيطرة"، البناء المتصاعد للأحداث، وخلق حبكة متماسكة، وحرفية خَلق الشخصيات، وكتابة المشاهد بطريقة درامية مؤثرة، وبمحاكاة تراعي أسلوب المتلقي، وتواكب التطور المتمثل في عالم المنصات الرقمية.

كما يضم كتاب "القتل للمبتدئين"، سيناريو فيلم "الفيل الأزرق 2" للتطبيق العملي، واستيعاب دور ومسؤولية الكتابة في خَلق فيلم يصعب نسيانه.

مسيرة أدبية

رحلة أحمد مراد الأدبية انطلقت في عام 2007 مع روايته الأولى «فيرتيجو» التي قدمها في قالب تشويقي وحققت نجاحا هائلا وصدرت منها عشرات الطبعات كما نال عنها جائزة البحر المتوسط الثقافية من إيطاليا عام 2013، وتم تحويلها إلى مسلسل تليفزيوني عُرض عام 2012، ثم تبعها برواية «تراب الماس» عام 2010 التي تصدرت قوائم الأكثر مبيعا لفترة طويلة، وفي عام 2012 قدم روايته الثالثة «الفيل الأزرق» والتي تم اختيارها ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" عام 2014، نفس العام الذي شهد صدور روايته الرابعة «1919» ليقفز بالقارئ بإتقان شديد في أتون ثورة 1919 الملتهب، ثم أصدر رواية «أرض الإله» عام 2016 بأحداث تدور في مصر القديمة متتبعا سرا من أسرار القدماء أخفي بذكاء بين سطور أقدس كتب الحضارة المصرية، قبل أن يعود من الماضي إلى المستقبل في روايته السادسة «موسم صيد الغزلان» عام 2017، وفي العام نفسه حاز مراد على جائزة الدولة المصرية للتفوق في الآداب، وفي عام 2020 أصدر روايته الأحدث "لوكاندة بير الوطاويط" التي تدور أحداثها في عام 1865.

درس مراد في المعهد العالي للسينما وتخرج في قسم التصوير السينمائي عام 2001، لذلك كان من الطبيعي أن يتجه إلى السينما بالتوازي مع مسيرته الأدبية، حيث تم تحويل روايته «الفيل الأزرق» إلى فيلم سينمائي ناجح عام 2014، ثم الفيلم المكتوب خصيصا للسينما، «الأصليين» الذي عُرض عام 2017، كما تم تحويل رواية «تراب الماس» لفيلم روائي حقق نجاحا كبيرا عام 2018، قبل أن يعود مراد ويقدم للسينما مباشرة الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» عام 2019، والذي جاء على درجة عالية من الإبهار ونجح في تسجيل رقم قياسي من حيث الإيرادات، كما اقتنص في عام 2020 ست جوائز في مسابقة السينما المصرية التي نظمتها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

أحمد مراد دار الشروق القتل للمبتدئين تراب الماس الفيل الازرق

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