عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تختبر الشاشة.. توقعات بموعد إطلاق هاتف آيفون القابل للطي

هاتف آيفون
هاتف آيفون

أشارت التقارير السابقة، إلى أن شركة آبل Apple، لا تزال على بعد سنوات من إطلاق هاتف آيفون القابل للطي، حيث لن يظهر الهاتف الذكي إلى النور حتى عام 2023، وفقا لموقع "Mac Rumors".

وبينما تعمل شركة سامسونج Samsung، على الجيل الرابع من هواتفها القابلة للطي، حسبما ذكر موقع "digitaltrends"، قامت آبل بتأجيل إطلاق أول هاتف قابل للطي من إنتاجها، ويدعي التقرير الأخير أن الجدول الزمني للإعلان عن الهاتف المنتظر في عام 2024 هو الأرجح.

 

أبرزها هاتف آيفون الجديد.. أفضل هواتف الألعاب لعام 2021

مفاجأة مدوية في سعر هاتف آيفون iPhone SE 3 المنتظر

 

هاتف آيفون القابل للطي المنتظر لن يرى للنور قبل 2024


ووفقا لتقرير صادر عن المحلل روس يونج من شركة Display Supply Chain، من غير المتوقع أن يصل هاتف آيفون القابل للطي قبل عام 2023 على أقرب تقدير، مما يعني أن المنتج لا يزال على بعد عامين على الأقل، وربما لفترة أطول في ضوء الجدول الزمني لإصدار المنتج وأزمة سلسلة التوريد الأخيرة التي تمر به شركة آبل.


وبالرغم من تراجع الشائعات، لا يزال هناك دليل على أن آبل تعمل على إصدارها الخاص من الهواتف القابلة للطي، حيث يشاع أن مصنعة آيفون تعمل مع شركة سامسونج و LG، على شاشات قابلة للطي لهاتفها المستقبلي.

وذكرت التسريبات السابقة، أن هاتف آيفون القابل للطي سيتميز بشاشة OLED مرنة، يبلغ قياسها 8 بوصات عند فتحها كهاز لوحي، وهي لا تختلف كثيرا عن أجهزة سامسونج.

وفي شهر يناير الماضي، أوضحت شبكة "بلومبرج" أن آبل بدأت بالفعل في العمل على جهاز آيفون جديد قابل للطي، لكن عملية تطويره لم تتقدم كثيرا، ولكن المؤشرات الحديثة تشير إلى أن العمل يقتصر على الشاشة فقط.

ويشار إلى أن شركة سامسونج عندم أطلقت الجيل الأول من هواتفها القابلة للطي Galaxy Fold، عانت شاشاتها من الكثير من المشكلات، حيث كانت لوحة الشاشة عرضة للكسر بسهولة وتتعثر حطامها داخل المفصلة مما يتسبب في تلفها.

ولكن تمكنت شركة سامسونج من اكتشاف طرق لتحسين متانة طية شاشة هاتف Fold، ومع وصول الجيل الثالث من هواتفها المطوية حصل هاتف Z Fold 3 على الكثير من التحسينات.

آبل آيفون آيفون القابل للطي هاتف آيفون سامسونج هاتف Z Fold 3

موضوعات متعلقة

مصمم للعمل على المريخ.. مواصفات هاتف PI TESLA الخارق من تسلا

Oppo Find N.. أوبو تعلن رسميا عن أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاجها

تيليجرام يعزز ميزاته لتحدى واتساب.. إليك الجديد

أخطر 5 عمليات احتيال شيوعا على واتساب لعام 2021

ترشيحاتنا

سفير مصر في الكاميرون يحسم الجدل حول إلغاء أمم أفريقيا

لجنة الزمالك تبحث ترشيح ميدو لخلافة فاروق جعفر

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

ليبيا.. نقل المنفي لمكان آمن بعد اقتحام ميليشيات مسلحة مقر رئاسة الوزراء

رغم تلقيه اللقاح .. وفاة فنان كوميدي شهير بكورونا

النهاية الحزينة.. منع هاني زادة من دخول نادي الزمالك وتساؤلات حول التهديد بالنيابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

هل ستتجه الدولة لـ حظر التجوال بسبب أوميكرون.. المصل واللقاح ترد |فيديو

تامر أمين عن "فصل الموظف متعاطي المخدرات": لو تركناه يبقي حرام علينا.. فيديو

وفقا للحسابات الفلكية.. بداية فصل الشتاء بعد 6 أيام

بـ تحذير عاجل من الأرصاد .. تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية

احذر..7 أفعال تعرضك للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه| تفاصيل

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

أحمد حسام ميدو يعلق على خسارة المنتخب أمام تونس.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

فيديو

حاولا إفساد دليل إدانة موكلهما.. قرار من النائب العام ضد محاميي المتهم كريم الهواري..فيديو

لو تخنتي هطلقك أنا واخد عربية اسبور.. زوج نجلاء بدر يوجه لها رسالة على الهواء

فيديو جراف.. ‏سيرجيو أجويرو يعلن اعتزاله كرة القدم رسميا

فاطمة عيد تكشف عن أول أجر تقاضته في حياتها ومن اكتشفها

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ