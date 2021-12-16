آبل تختبر الشاشة.. توقعات بموعد إطلاق هاتف آيفون القابل للطي

أشارت التقارير السابقة، إلى أن شركة آبل Apple، لا تزال على بعد سنوات من إطلاق هاتف آيفون القابل للطي، حيث لن يظهر الهاتف الذكي إلى النور حتى عام 2023، وفقا لموقع "Mac Rumors".

وبينما تعمل شركة سامسونج Samsung، على الجيل الرابع من هواتفها القابلة للطي، حسبما ذكر موقع "digitaltrends"، قامت آبل بتأجيل إطلاق أول هاتف قابل للطي من إنتاجها، ويدعي التقرير الأخير أن الجدول الزمني للإعلان عن الهاتف المنتظر في عام 2024 هو الأرجح.

هاتف آيفون القابل للطي المنتظر لن يرى للنور قبل 2024



ووفقا لتقرير صادر عن المحلل روس يونج من شركة Display Supply Chain، من غير المتوقع أن يصل هاتف آيفون القابل للطي قبل عام 2023 على أقرب تقدير، مما يعني أن المنتج لا يزال على بعد عامين على الأقل، وربما لفترة أطول في ضوء الجدول الزمني لإصدار المنتج وأزمة سلسلة التوريد الأخيرة التي تمر به شركة آبل.



وبالرغم من تراجع الشائعات، لا يزال هناك دليل على أن آبل تعمل على إصدارها الخاص من الهواتف القابلة للطي، حيث يشاع أن مصنعة آيفون تعمل مع شركة سامسونج و LG، على شاشات قابلة للطي لهاتفها المستقبلي.

وذكرت التسريبات السابقة، أن هاتف آيفون القابل للطي سيتميز بشاشة OLED مرنة، يبلغ قياسها 8 بوصات عند فتحها كهاز لوحي، وهي لا تختلف كثيرا عن أجهزة سامسونج.

وفي شهر يناير الماضي، أوضحت شبكة "بلومبرج" أن آبل بدأت بالفعل في العمل على جهاز آيفون جديد قابل للطي، لكن عملية تطويره لم تتقدم كثيرا، ولكن المؤشرات الحديثة تشير إلى أن العمل يقتصر على الشاشة فقط.

ويشار إلى أن شركة سامسونج عندم أطلقت الجيل الأول من هواتفها القابلة للطي Galaxy Fold، عانت شاشاتها من الكثير من المشكلات، حيث كانت لوحة الشاشة عرضة للكسر بسهولة وتتعثر حطامها داخل المفصلة مما يتسبب في تلفها.

ولكن تمكنت شركة سامسونج من اكتشاف طرق لتحسين متانة طية شاشة هاتف Fold، ومع وصول الجيل الثالث من هواتفها المطوية حصل هاتف Z Fold 3 على الكثير من التحسينات.