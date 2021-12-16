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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما هي فوائد زيت إبرة الراعي للبشرة؟

فوائد زيت إبرة الراعي
فوائد زيت إبرة الراعي للبشرة

من المعروف أن استخدام زيت إبرة الراعي موجود منذ آلاف السنين ويعود إلى الأيام الأولى للمصريين،  تستخدمه الطبقة العليا عادة لتحسين وتجميل بشرتهم وتخفيف القلق، الاستخدامات الحديثة لزيت إبرة الراعي هي علاج حب الشباب وتقليل الالتهابات في الجسم والتي تم ربطها بالعديد من الحالات المزمنة الحالية، بالنسبة لمعظم المستخدمين لا يتسبب الزيت في تهيج البشرة بأي شكل من الأشكال ويمكن أن يكون جزءًا رائعًا وطبيعيًا وغير سام من روتين جمالك.

 

يحسن صحة البشرة وإشراقها

الكل يريد أن يحافظ على بشرة شابة ومتألقة، تهيمن المنتجات على السوق للمساعدة في الحفاظ على مظهر شاب، لقد وجد أن زيت إبرة الراعي يمكن أن يكون له تأثير قوي على صحة الجلد، يقلل من الالتهابات في الجسم  ويعالج الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما ، ويمنع انسداد المسام مما يقلل من انتشار حب الشباب، وفقا لما جاء في موقع monq.

هذا الزيت مضاد للبكتيريا والالتهابات مما يجعله مثالياً لعلاج الجروح والجروح التي تصيب الجلد، يساعد على توحيد لون البشرة مما يقلل التجاعيد ويساعد على استعادة علامات التمدد، يعتبر بديلاً قويًا لمنتجات العناية بالبشرة التي يتم تسويقها تجاريًا ، كما أنه بديل رائع لبعض أدوية حب الشباب الأخرى التي لا تستلزم وصفة طبية.

لحب الشباب أكثر من سبب مختلف ولكن البكتيريا هي أحد الأسباب الرئيسية، يمكن أن تتراكم هذه البكتيريا على الجلد وتسد المسام مما يؤدي في النهاية إلى هجوم حب الشباب، سواء كان رأسًا أسود أو بثورًا شائعة أو رؤوسًا بيضاء ، فإن استخدام هذا الزيت العطري فعال للغاية في تقليل هذه الحالات. وبالتالي ، فإن عدد حالات تفشي حب الشباب يتناقص مع طول المدة التي تبقى فيها بمجرد ظهورها.

يمكن وضع هذا الزيت مباشرة على الجلد، إنه جيد للحد من تفشي حب الشباب والندبات التي قد تكون ناجمة عن تفشي حب الشباب المزعج، كما أن هذا الزيت مفيد في التئام الجروح ، فهو جيد بنفس القدر في منع الندوب أو التئامها، ببساطة قم بتدليك بضع قطرات في منطقة المشكلة وسوف يشفي الزيت ويشد الجلد.

 

زيت إبرة الراعي حب الشباب الندبات علامات التمدد الزيت مضاد للبكتيريا

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