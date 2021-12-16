هل التمر مفيد لخسارة الوزن؟

التمر غذاء مغذي للغاية ، ويقول بعض الأشخاص أنه يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن. ومع ذلك ، هناك القليل من الأدلة العلمية لدعم هذا الادعاء.

وتشير نتائج بعض الدراسات ، إلى أن تناول التمر قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن ، لكن العلماء بحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث قبل أن يتمكنوا من إثبات أن الفاكهة لها هذه الفائدة.

هل أكل التمر على الريق يزيد الوزن؟

هناك القليل من الأبحاث حول تأثيرات التمر على فقدان الوزن.

لاحظ الباحثون الذين يقفون وراء إحدى الدراسات أن الطريقة الأساسية للوقاية من السمنة تتضمن تثبيط إنزيم ليباز البنكرياس ، وهو إنزيم ينتجه البنكرياس. في الدراسة ، اختبروا العديد من مستخلصات التمر ووجدوا أنها تثبط هذا الإنزيم، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday .

في تجربة إكلينيكية أجريت عام 2020 ، وجد الباحثون أن تناول ثلاث تمرات يوميًا لم يؤد إلى زيادة مؤشر كتلة الجسم (BMI). لذلك يبدو أنه يمكن للأشخاص تناول عدد قليل من التمر كل يوم دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن.

لاحظ مؤلفو الدراسة أنه على الرغم من احتواء التمر على نسبة عالية من السكر ، إلا أنها منخفضة على مقياس مؤشر نسبة السكر في الدم ، مما يعني أن لها تأثيرًا أقل على نسبة السكر في الدم من الأطعمة التي تحتوي على سكر المائدة.

لاحظ باحثون آخرون أن الأنظمة الغذائية التي تجمع بين الأطعمة عالية الدهون والأطعمة عالية نسبة السكر في الدم تعزز زيادة الوزن. لذلك ، قد يستفيد الأشخاص ذوو المذاق الحلو من استبدال الأطعمة السكرية الأخرى بالتمر.

الفوائد الصحية للتمور

قد يقدم التمر مجموعة من الفوائد الصحية، وهي:

-تقليل أعراض مرض الزهايمر

مرض الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للخرف ، وهو حالة تؤثر على الذاكرة والقدرة على التفكير.

وفقًا لمؤلفي دراسة مصدر موثوق عام 2015 ، فإن الجهود الحالية لتأخير ظهور مرض الزهايمر أو إبطاء تقدمه ليست فعالة.

وأظهرت الدراسة، أن المكملات الغذائية مع التمر لها تأثير وقائي للأعصاب في القوارض المعرضة وراثيا لمرض الزهايمر.

وخلص الباحثون إلى أن التمر قد يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض ويبطئ تقدمه.

-تحسين الكوليسترول

قد يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. قامت دراسة واحدة لعام 2020 بتقييم آثار تناول ثلاث تمرات يوميًا على الكوليسترول.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا التمر لديهم مستويات أعلى من الكوليسترول الجيد ، مما يساعد على التخلص من النوع الضار من الكوليسترول. كان لدى المشاركين أيضًا مستويات منخفضة من الكوليسترول الكلي وأبلغوا عن نوعية حياة أفضل.

-تقليل الالتهاب

يعتقد الباحثون الذين أجروا دراسة أجريت عام 2020 ، أن تناول الأطعمة التي تقلل الالتهاب قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

بعد العثور على أن بذور التمر لها خصائص مضادة للالتهابات ، خلصوا إلى أن تناول بذور التمر بانتظام قد يزيد من المناعة ويساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة.

-محاربة السرطان

قد يساعد التمر في محاربة السرطان أو الوقاية منه. وجدت ورقة بحثية واحدة أن التمر قد يحسن وظائف الكبد ويقمع سرطان الكبد.

وأشارت دراسة أخرى، إلى أن التمر قد يساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، أشارت أبحاث أخرى إلى أن الفواكه المجففة ، مثل التمر ، قد تساعد في الوقاية من سرطانات الجهاز الهضمي.