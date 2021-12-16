نصائح ضرورية لرفع مناعة الأطفال في فصل الشتاء

في فصل الشتاء حيث تكثر العدوى الفيروسية سواء الأنفلونزا الموسمية أو كورونا الذي سيطر على العالم مؤخرا، لذا فإن رفع المناعة أصبح أمر ضروري خاصة للأطفال.



تقول الدكتورة إيمان جمال أخصائية التغذية العلاجية، أن النوم والمحافظة علي جودة النوم للأطفال ضروري لأنه يقوي مناعة الأطفال وتنظيم عمل الأجهزة الداخلية والنوم مبكرًا لتنظيم هرمون النمو للاطفال بالأخص في الشتاء.



كما أن مساعدة الطفل علي التخلص من القلق والتوتر عن طريق الأنشطة وإفراغ الطاقة السلبية حيث تحافظ علي مرونة جسم الطفل وتعزز مناعته، كما أن التعرض لاشعة الشمس خلال ساعات النهار الباكر او عند غروب الشمس لانه افضل مصدر لفيتامين D.



وأضافت أن التغذية الصحية في الشتاء أفضل من المكملات الغذائية والاهتمام بتقديم الخضراوات والفواكة والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون التي تحتوي على أهم فيتامينات لتقوية مناعة الطفل، بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتك التي تساعد علي تقوية مناعة الاطفال مثل الزبادي.



وأكدت أن اللحوم الخالية من الدهون نظرًا لقدرتها في مساعدة خلايا الدم البيضاء في محاربة الالتهابات والحفاظ على صحة جهاز المناعة، وتناول الأسماك الدهنية لاحتوائها علي الأحماض الامنية والاوميجا 3، كما يجب الحرص كل الحرص علي التطعيمات في أوقاتها.