عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح ضرورية لرفع مناعة الأطفال في فصل الشتاء

نصائح ضرورية لرفع
نصائح ضرورية لرفع مناعة الأطفال في فصل الشتاء

في فصل الشتاء حيث تكثر العدوى الفيروسية سواء الأنفلونزا الموسمية أو كورونا الذي سيطر على العالم مؤخرا، لذا فإن رفع المناعة أصبح أمر ضروري خاصة للأطفال.


تقول الدكتورة إيمان جمال أخصائية التغذية العلاجية،  أن النوم والمحافظة علي جودة النوم للأطفال ضروري لأنه يقوي مناعة الأطفال  وتنظيم عمل الأجهزة الداخلية والنوم مبكرًا لتنظيم هرمون النمو للاطفال بالأخص في الشتاء.


كما أن مساعدة الطفل علي التخلص من القلق والتوتر عن طريق الأنشطة وإفراغ الطاقة السلبية حيث تحافظ علي مرونة جسم الطفل وتعزز مناعته، كما أن التعرض لاشعة الشمس خلال ساعات النهار الباكر او عند غروب الشمس لانه افضل مصدر لفيتامين D.


وأضافت أن التغذية الصحية في الشتاء  أفضل من المكملات الغذائية والاهتمام بتقديم الخضراوات والفواكة والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون التي تحتوي على أهم فيتامينات لتقوية مناعة الطفل، بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتك التي تساعد علي تقوية مناعة الاطفال مثل الزبادي.


وأكدت أن اللحوم الخالية من الدهون نظرًا لقدرتها في مساعدة خلايا الدم البيضاء في محاربة الالتهابات والحفاظ على صحة جهاز المناعة،  وتناول الأسماك الدهنية لاحتوائها علي الأحماض الامنية والاوميجا 3، كما يجب الحرص كل الحرص علي التطعيمات في أوقاتها.

الشتاء رفع المناعه مناعة الأطفال التغذية الصحية المكملات الغذائية فيتامين D

موضوعات متعلقة

احترس منها .. 3 مواد غذائية تضر الأمعاء وجهاز المناعة

يقوي المناعة ومضاد للالتهابات.. نوع شهير من المكسرات يحمي من 6 أمراض

ترشيحاتنا

أحمد دياب عن الفجوة بين الرابطة والجبلاية: لما يكون فيه اتحاد كرة

شيرين عبد الوهاب تقدم هدية ثمينة لمعجب زارها في منزلها

ماكرون: التطعيم ضد كورونا قد يصبح إلزاميا في فرنسا

تكشف عنك الأذى| عبادة ذكر الله .. 6 أمور عظيمة محققة لا تفوتك

باقة 400 ألف ريال سعودي 5 سيارات SUV موديل 2021 |صور

أحمد دياب: تصديت لملف عودة الجماهير رغم التحذيرات.. ومؤسسات الدولة دعمت الفكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

هل ستتجه الدولة لـ حظر التجوال بسبب أوميكرون.. المصل واللقاح ترد |فيديو

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

وفقا للحسابات الفلكية.. بداية فصل الشتاء بعد 6 أيام

تامر أمين عن "فصل الموظف متعاطي المخدرات": لو تركناه يبقي حرام علينا.. فيديو

بـ تحذير عاجل من الأرصاد .. تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

فيديو

حاولا إفساد دليل إدانة موكلهما.. قرار من النائب العام ضد محاميي المتهم كريم الهواري..فيديو

لو تخنتي هطلقك أنا واخد عربية اسبور.. زوج نجلاء بدر يوجه لها رسالة على الهواء

فيديو جراف.. ‏سيرجيو أجويرو يعلن اعتزاله كرة القدم رسميا

فاطمة عيد تكشف عن أول أجر تقاضته في حياتها ومن اكتشفها

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ