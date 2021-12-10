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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب مناعة روسي يتحدث عن أخطر طفرة لفيروس كورونا

مخاطر مهاجمة متحورات
مخاطر مهاجمة متحورات فيروس كورونا للخلايا التائية

تسبب طفرات فيروس كورونا كوفيد 19 بالذعر الشديد بين جميع الأطباء والأشخاص حول العالم.. وقد تحدث علم المناعة و أخصائي الحساسية الروسي فلاديمير بوليبوك، أنه في حالة مهاجمة فيروس كورونا للخلايا الليمفاوية سوف تظهر أخطر طفرة لـ" كوفيد - 19".

 

مخاطر مهاجمة متحورات فيروس كورونا للخلايا التائية



وقال بوليبوك، أنه سوف تظهر أخطر طفرة للفيروس التاجي في حال يبدأ فيروس كورونا  كوفيد 19 في مهاجمة الخلايا الليمفاوية التائية، وهي خلايا الجهاز المناعي التي لا يمكن إنتاج الأجسام المضادة بدونها، وفقا لما صرح به لموقع Ura. Ru الروسي .

وأشار بوليبوك، " إن أخطر طفرة لفيروس كورونا، ستظهر في حال اندماج فيروس كورونا مع فيروس نقص المناعة البشرية، بصفتها فيروسات تنتمي إلى أسرة فيروسات RNA أيضا. 

 

مخاطر مهاجمة متحورات فيروس كورونا للخلايا التائية


وأوضح بوليبوك، إنه يمكن المتحورات فيروس كورونا أن تفاجئ بمهاجمته الخلايا اللمفاوية التائية التي تعد الخلايا الرئيسية في الجهاز المناعي، وإذا تعلم الفيروس التاجي مهاجمة الخلايا اللمفاوية التائية، فإنه سيتعلم كذلك تعطيل جهاز المناعة عن العمل، ما يؤدي إلى فقدان الإنسان لقدرته على الشفاء والتعافي.

وأعلن كبير اختصاصيي الأمراض المعدية السابق في موسكو، نيقولاي ماليشيف بدوره، أن التغيرات التي تطرأ على بروتين S، الموجود على سطح فيروس كورونا التاجي، لها أيضا خطورة كامنة مرتبطة باحتمال تغيير اللقاحات كلها ضد فيروس كورونا.

فيروس كورونا متحورات فيروس كورونا الخلايا الليمفاوية الخلايا الليمفاوية التائية الجهاز المناعي الأجسام المضادة

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