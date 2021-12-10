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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوميكرون.. دول العالم تتجه لتشديد الإجراءات لمواجهة متحور كورونا الجديد

أرشيفية
أرشيفية

شددت بعض دول العالم الإجراءات الاحترازية لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا المعروف باسم “أوميكرون” والذي ظهر أول مرة في جنوب أفريقيا.

 

رومانيا

وفرضت رومانيا، اليوم الجمعة، قيودا جديدة على السفر وإجراءات عزل للأشخاص الذين يدخلون البلاد، حيث يسعى المسؤولون إلى تجنب أزمة رعاية صحية أخرى بعد ظهور المتحور "أوميكرون".

وسيتم تطبيق قواعد السفر الجديدة من اليوم الجمعة حتى 8 يناير القادم، وتهدف إلى الحد من انتقال العدوى خلال فترة الأعياد الشتوية. وهي تشمل إظهار نتيجة سلبية للفحص المخبري لكوفيد 19 والحجر الصحي للمسافرين غير المطعمين، وتعتمد على المخاطر الوبائية للبلد الذي يصلون منه، واعتبارا من 20 ديسمبر، سيتم أيضا تنفيذ نماذج تحديد مواقع الركاب لتحسين إمكانية تتبع العدوى.

 

بلجيكا

وشددت بلجيكا قيودها المتعلقة بفيروس كورونا للأسبوع الثالث على التوالي، للتصدي لواحدة من أسوأ ارتفاع الإصابات بكورونا في أوروبا، لكنها لم ترق إلى مستوى فرض القيود الصارمة السارية في هولندا أو النمسا المجاورتين.

وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، في مؤتمر صحفي "لا يمكننا أن نسمح لسلسلة العدوى التي تنتشر في بلادنا بالاستمرار بوتيرتها الحالية".

وأضاف أنه مع ارتفاع الإصابات بين الأطفال أكثر من غيرها، سيتم فرض استخدام الكمامات من سن السادسة.

وتلزم السلطات حاليا كل من تجاوز سن العاشرة استخدام الكمامة.

وفي بريطانيا، قررت الحكومة تطبيق خطتها البديلة لمكافحة كورونا، التي تتضمن العمل من المنزل وإلزامية ارتداء الكمامة في معظم الأماكن المغلقة.

وأعلنت الحكومة البريطانية عن تشديد الإجراءات وسط مخاوف من الانتشار المتزايد لمتحور "أوميكرون"، حيث تضمنت الإجراءات الجديدة إعادة العمل من المنزل وفرض ارتداء الكمامة في معظم الأماكن العامة المغلقة، بما في ذلك المسارح ودور السينما، وإلزامية إظهار شهادة اللقاح أو اختبار كورونا سلبي في النوادي الليلية والمناسبات الكبيرة.

 

مصر

وفي مصر، أعلن القائم بأعمال وزيرة الصحة خالد عبد الغفار عددا من الإجراءات لمواجهة متحور كورونا الجديد.

وقال عبد الغفار في اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي أنه لم يتم رصد أي حالة بالمتحور الجديد من كورونا "أوميكرون" في مصر حتى الآن، موضحا أنه تم إيقاف الرحلات المباشرة من وإلى جنوب أفريقيا، وفحص القادمين بنقاط الدخول من الدول التي ظهرت بها حالات المتحور "أوميكرون"، حيث يتم عزل اصحاب العينات الإيجابية، كما يتم متابعة أصحاب العينات السلبية القادمين تلك الدول ايضا 7 أيام.

الولايات المتحدة

وفي الولايات المتحدة، قررت ولاية نيويورك فرض إلزامية التطعيم على العاملين فى القطاع الخاص، لمواجهة متحور “أوميكرون”.

 

وأشارت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية  إلى ارتفاع عدد الاصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون" ، و لكنها أوضحت أن السلالة "دلتا" مازالت تمثل غالبية حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة .

 

وأعلن عمدة نيويورك فرض إلزامية اللقاح على عاملي القطاع الخاص ، و اشتراط التطعيم الكامل لدخول الأماكن المغلقة و أماكن الترفيه إبتداءاً من ال27 ديسمبر .

ورغم القلق من إنتشار أوميكرون أعرب كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن عن تفائله بأن أوميكرون لا يسبب درجة كبيرة من حدة المرض حسب المعطيات الأولية من جنوب أفريقيا .

 

اوميكرون كورونا دول العالم الإجراءات مصر الولايات المتحدة

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