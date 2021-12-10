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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

يهرب من المناعة بكل سهولة| 3 دراسات جديدة تكشف خصائص وأعراض أوميكرون

طفرات أوميكرون
طفرات أوميكرون

يعيش العالم حالة من القلق والترقب، بسبب انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"،  في العديد من الدول الأوروبية وآسيا وأمريكا، وفي ظل موجة القلق تلك، ظهرت العديد من الدراسات التي تعطي مؤشرات بأن أوميكرون لديه قدرة كبير جدا على الإنتشار ، وذلك بالتزامن مع السابق الذي يجريه صانعي اللقاحات من أجل تطوير منتجاتهم لمواجهة الوباء الذي يؤرق العالم.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز المستجدات بشأن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، خلال السطور التالية.

أكثر قابلية للانتشار

توصلت دراسة يابانية جديدة إلى أن سلالة أوميكرون "فائقة التحور"، وأكثر قابلية للانتقال في مراحلها المبكرة بمقدار 4.2 من متحور دلتا، بجانب أنه منذ اكتشاف هذه السلالة في جنوب أفريقيا، وتبين أنها تحتوي على عدد قياسي من الطفرات.

ومنذ اكتشاف أوميكرون، أعربت منظمة الصحة العالمية عن مخاوفها من أن يكون أكثر عدوى، ومقاومة للقاحات الحالية، وهو ما أشارت إلى الدراسة اليابانية الجديدة، وتم تقديمها في اجتماع اللجنة الاستشارية بوزارة الصحة اليابانية، الأربعاء الماضي، وتؤكد نتائجها هذه المخاوف.

وقال هيروشي نيشيورا، أستاذ العلوم الصحية والبيئية في جامعة كيوتو، خلال الاجتماع إن أوميكرون ينتقل ويهرب من المناعة ومن اللقاحات، موضحا أن أرقام التكاثر للمتحور  تجاوز سلالة دلتا بمقدار 4.2 مرة.

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لا وفيات بسبب أوميكرون

من ناحية أخرى، كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، تسجيل 40 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في البلاد لدى مطعمين بلقاحات كورونا، وذلك وفق رئيسية المراكز روشيل والينسكي، وأوضحت أن ما يقارب من ثلاثة أرباع الإصابات بمتحور أوميكرون في الولايات المتحدة هي لأشخاص حصلوا على التطعيم.

وأوضحت والينسكي، أن المصابين بمتحور أوميكرون يعانون أعراضا خفيفة، مشيرة إلى أن ما نعرفه عموما هو أنه كلما زاد عدد الطفرات في فيروس كورونا، كلما احتجنا إلى تعزيز المناعة، وهو ما تساهم فيه الجرعات المعززة من لقاحات كورونا.

وأكدت أن أعراض اوميكرون التي رصدت حتى الآن خفيفة، وتشمل السعال والاحتقان والتعب، كما أن لم يتم تسجيل أي وفيات بسببه في الولايات المتحدة.

صناعة لقاحات خاصة

من ناحية أخرى كشفت تقرير لشبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية، أن شركات تصنيع اللقاحات تعمل حاليا على إنتاج جرعات محدثة، استعداد لأن يكون أوميكرون مقاوم للقاحات المعروفة حاليا، مشيرة إلى أن معظم اللقاحات الحالية مصنعة بتقنية مرنة ما يعني سهولة تحديثها في إشارة إلى لقاحات فايزر وموديرنا.

وقال ميكائيل دولستن رئيس البحث والتطوير الطبي في فايزر في تصريحات إعلامية، إن الشركة تتوقع أن يكون لديها لقاح خاص بـ أوميكرون خلال مارس المقبل، بينما تتوقع موديرنا أن تنجح في تحقق ذلك خلا شهرين أو 3 أشهر.

اوميكرون كورونا المناعة اللقاحات متحور اوميكرون

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