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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر: لا إصابات بمتحور أوميكرون.. ودلتا الأكثر انتشاراً

الجزائر
الجزائر

نفى وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، الجمعة، تسجيل أي إصابات بمتحور أوميكرون، موضحا أن متحور دلتا هو الأكثر انتشارا في البلاد.

وكشف بوزيد، في تصريح صحفي، عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا وسط تلاميذ المدارس، مضيفا: "لهذا قررنا بالتشاور مع وزارة التربية الوطنية تقديم العطلة المدرسية”.


وحول تلقيح الأطفال، قال وزير الصحة الجزائري "استضفنا أمس الخبراء واللجنة العلمية بخصوص هذا الموضوع، ونحن ننتظر تقرير منظمة الصحة العالمية حول تلقيح الأطفال ضد الوباء لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

وتابع: "لدينا 13 مليون جرعة مخزنة مضادة لفيروس كورونا. كما لدينا 8 ملايين جرعة جديدة هذا الشهر".

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الخميس، تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة، فيما تماثل ١٦٩ مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢١٢ ألفا و٢٢٤ حالة؛ من بينها ١٧٧ إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤٥ ألفا و٨٤٦ شخصا.

وأضافت أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و١٢٦ حالة، فيما يتواجد حاليا ١٩ مريضا في العناية المركزة.

وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، الخميس، بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.

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الجزائر وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد متحور اوميكرون متحور دلتا

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