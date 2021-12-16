إيران: خطة العمل الشاملة المشتركة أصبحت فارغة من المضمون

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، على بيان الترويكا الأوروبية بشأن الاتفاق النووي، قائلا إنه بالنسبة لإيران، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة أصبحت فارغة من المضمون.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال زاده: "أي بيان حول خطة العمل الشاملة المشتركة يفشل في ذكر مسؤولية الولايات المتحدة، يعبر عن الجهل المطلق"، مشيرا إلى أنه "إذا تريد الدول الأوروبية الثلاث أن تؤخذ على محمل الجد كشريك منصف فعليها التصرف كشريك".

وأعلن أنه "بالنسبة لإيران، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة أصبحت فارغة من المضمون عندما لم تتحقق المكاسب الموعودة على أرض الواقع"، مشددا على أن "هذه الوعود يجب أن تتحقق، في نهاية المطاف".

في سياق آخر، قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة إن استمرار إيران في مسارها الحالي يجعلها مسؤولة عن انهيار الاتفاق النووي خلال أسابيع، وتفاقم أزمة خطيرة تتطلب استجابة من مجلس الأمن.

وكان سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، قال يوم الثلاثاء إن على إيران أن "تختار بين انهيار الاتفاق النووي أو التوصل إلى اتفاق معقول".

وأوضح دي ريفيير في حديثه مع الصحفيين أن باب إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مفتوح الآن "لكننا نقترب بسرعة من نهاية الطريق"، مضيفا أن "التسارع النووي الإيراني يقوض الأمن والسلام الدوليين".

واتهمت إيران يوم الثلاثاء الأطراف الغربية في اتفاقها النووي بالاستمرار في "لعبة إلقاء اللوم"، بعد يوم من قول دبلوماسيين أوروبيين إن الاتفاق سيكون قريبا عديم الجدوى إذا باءت الجهود الرامية لإحيائه بالفشل.