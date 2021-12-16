لجنة الزمالك تبحث ترشيح ميدو لخلافة فاروق جعفر



قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: أن الساعات الماضية شهدت تواصل كبير بين الثنائي المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك مع أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الفريق السابق في العديد من الأمور الفنية للفريق.



وتابع : منذ عودة المجلس الحالي وهناك اتصالات دائمة ولا تنقطع بين ميدو والمشرف علي الكرة حيث يعود الأخير لأحمد حسام في أي قرار فني متعلق بالفريق.



وأكمل : تحدث المشرف علي الكرة مع والده ورغبته في تواجد ميدو في منصب المستشار الفني لمجلس الإدارة ليحل محل فاروق جعفر خلال الفترة المقبلة.



واضاف : يسعى المشرف علي الكرة من وراء ذلك للاستفادة من شعبية أحمد حسام ميدو وضمان دعم الجماهير على السوشيال ميديا للإدارة الحالية