إصابة ياسين مرياح بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة مصر وتونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، تفاصيل إصابة ياسين مرياح نجم تونس عقب مغادرته لملعب مباراة تونس ومصر في نصف نهائي بطولة كاس العرب مصابا.

وأصدرت الجامعة التونسية بيانًا رسميًا عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، كشفت فيه عن إصابة اللاعب بالرباط الصليبي.

وجاء البيان كالتالي "بيان اتحاد الكرة التونسي بشأن إصابة ياسين مرياح

"شكرا ياسين مرياح .. ننتظرك في نجاحات أخرى.

أكدت الفحوصات و الكشوفات التي أجريت منذ قليل على ياسين مرياح إصابته على مستوى الأربطة المتقاطعة، وذلك خلال مشاركته في مباراة الدور نصف النهائي لكأس العرب فيفا 2021

نرجو لياسين الشفاء والعودة السريعة للميادين".

انتهت مباراة منتخب مصر ومنافسة التونسي، بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم.

تفاصيل المباراة..

استحوذ منتخب تونس على الكرة منذ ضربة البداية في اللقاء، وحصل على ركنية في الربع ساعة الأولى ولكن مرت بسلام على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة.

نظم المنتخب الوطني هجمة من الجبهة اليمنى في الدقيقة 15، ولكن لم تكتمل بسبب تضيق منتخب تونس دفاعاتهم على الفراعنة٫



توغل منتخب تونس بين دفاعات نظيره المصري، ونظم هجمة مميزة في الدقيقة ٢١ من عمر المباراة ولكن تمكن الدفاع المصري من اقتناص الكرة ولكن خرجت لركنية وتكررت الخطورة على مرمى محمد الشناوي.

بدأ منتخب مصر في الإعتماد على بداية الهجمة من منطقة جزائهم لاستدراج المنتخب التونس، ووصلوا بالكرة لمنطقة جزاء المنتخب التونسي، ولكن استطاع الدفاع ان يسيطر على الكرة وخروجها لصالحهم لتصبح ركلة مرمى.

وتعرض ياسين برياح لاعب منتخب تونس لإصابة خفيفة في الدقيقة ٢٥ من عمر المباراة، وتوقف اللقاء لعلاج اللاعب وبالفعل استفاق اللاعب واستمر في المشاركة في المباراة بشكل طبيعي.

حاول منتخب تونس اللعب من خلف مدافعي الفراعنة في الدقيقة ٢٧ من عمر المباراة ونظما هجمة، ولكن كان لها الشناوي بالمرصاد وتمكن من التقاط الكرة قبل المهاجم ومنع خطورة على مرماه.

ولجأ أحمد حجازي مدافع منتخب مصر للتسديد من خارج المرمى وبالفعل شكل خطورة على مرمى منتخب تونس في الدقيقة ٣٤ من عمر المباراة، ولكن تمكن معز حسن حارس مرمى تونس من التقاط الكرة.

حصل منتخب تونس على ركلة ركنية أخرى في الدقيقة ٣٧ من عمر المباراة، ولكن كالأربع ركلات الأولى تمر الكرة بسلام على مرمى محمد الشناوي

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع تتقدم تونس بهدف عن طريق الخطأ سجله عمرو السولية لاعب منتخب مصر بعد رأسية لمسها داخل منطقة جزاءه.

وبهذا الفوز يتأهل منتخب تونس لنهائي البطولة العربية، ويخرج منتخب مصر من الدور قبل النهائي