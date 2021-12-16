أحمد دياب عن الفجوة بين الرابطة والجبلاية: لما يكون فيه اتحاد كرة

يرى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، أنه لا توجد فجوة أو أزمة بين الرابطة المحترفة للأندية واتحاد الكرة قائلا: "لما يكون هناك اتحاد كرة نتحدث عن الفحوة، الجبلاية الآن تدار بواسطة لجنة".



وتابع دياب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية etc: "ليس لنا مشاكل شخصية مع أحد أو جهة، ولا يوجد تواصل مع أحمد مجاهد منذ فترة طويلة".



وواصل رئيس رابطة الأندية المحترفة: "الدوري السعودي والإماراتي يتفوق على الدوري المصري تنظيميا وتسويقيا وفنيا، وننتظر المجلس القادم بفارغ الصبر لضبط عملية التواصل لمصلحة الكرة المصرية".