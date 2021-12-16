أخبار العالم| مليشيات تقتحم مقر رئاسة الوزراء في ليبيا وارتفاع أسعار الدولار الأمريكي

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

الصحة العالمية تحدد موعد انتهاء جائحة فيروس كورونا

قالت ماريا فان كيركوف، رئيسة الفريق الفني بوحدة أمراض الطوارئ بـ منظمة الصحة العالمية، إن العالم لديه الوسائل للتغلب بشكل كامل على جائحة فيروس كورونا.

سوريا.. هجوم إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية

أفادت وكالة أنباء سوريا "سانا" بأن هجومًا إسرائيليًا استهدف المنطقة الجنوبية وأسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية والبشرية.

ليبيا.. مجموعة مسلحة تسيطر على مقر رئاسة الوزراء| فيديو

أفادت وسائل إعلام ليبية الأربعاء، بأن مجموعة مسلحة تسيطر على محيط مقر رئاسة الوزراء في العاصمة الليبية طرابلس.

ليبيا.. نقل المنفي لمكان آمن بعد اقتحام ميليشيات مسلحة مقر رئاسة الوزراء

قالت وسائل إعلام ليبية إنه تم نقل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وأعضاء المجلس إلى مكان بعد ورود معلومات عن نية اقتحام منازلهم من قبل مليشيات مسلحة في طرابلس.

طبول الحرب.. إيران تنشر خريطة إسرائيل مع تحديد أهداف تستعد لضربها |صور

نشرت صحيفة "طهران تايمز" الحكومية، خريطة إسرائيل وعليها العديد من الأهداف المحتملة التي يمكن أن تضربها إيران رداً على أي عدوان، وذلك بعد أن قررت إيران تعزيز تهديداتها العسكرية ضد إسرائيل.

ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي بعد بيان الاحتياطي الفيدرالي

ارتفع الدولار الأمريكي يوم الأربعاء بعد أن قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه سينهي مشترياته من السندات التي تعود إلى حقبة الوباء في مارس، ومهد الطريق لزيادة أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في عام 2022..

التحالف يعلن سقوط قذيفة صاروخية في جازان أطلقتها مليشيات الحوثي |شاهد

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية الأربعاء، سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية في جازان جنوبي السعودية، أطلقتها مليشيات الحوثي من اليمن.

رؤساء وسياسيون حول العالم يدخلون "الحجر الصحي" بسبب فيروس كورونا

مع التفشي غير المسبوق لـ فيروس كورونا في جميع انحاء العالم، خاصة بعد ظهور متحور أوميكرون سريع الانتشار، اضطر عدد كبير من الرؤساء والسياسيين حول العالم للدخول إلي الحجر الصحي، بسبب إصابتهم أو مخالطتهم لمصابي كوفيد-19، وهؤلاء هم الأبرز.

التطعيم غير كافٍ.. الصحة الأوروبية ترفع تقييم متحور أوميكرون لـ"خطير جدا"

رفعت السلطات الصحية الأوروبية، الأربعاء، تقييمها للخطر لمتحور أوميكرون لـ فيروس كورونا إلى "عال جدا"، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراء صارم وعاجل ومحذرة من أن التطعيم وحده لن يكون كافيا.

إصابة أحد مساعديه.. وزير دفاع إسرائيل يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الأربعاء، دخوله الحجر الصحي بعد إصابة أحد المساعدين الذين سافروا معه إلى أمريكا هذا الأسبوع، بـ فيروس كورونا.

مجاعة كبرى تهدد 2 مليار شخص.. فيروس كورونا يضرب الأمن الغذائي لدول آسيا

أفاد تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، الأربعاء، بأن تفشي فيروس كورونا وارتفاع أسعار السلع الأساسية يهدد الأمن الغذائي لملايين الأشخاص في آسيا، حيث يعاني 1.8 مليار شخص من ظروف المجاعة.