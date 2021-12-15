فاوتشي: لا نحتاج إلى تغيير لقاحات كورونا لمواجهة أوميكرون

قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، اليوم الأربعاء، إنه لا حاجة حاليا لتغيير اللقاحات المتوفرة حتى تكون معدلة خصيصا لمواجهة متحور أوميكرون لـ فيروس كورونا.

وبحسب "رويترز" قال فاوتشي: "ليست هناك حاجة لجرعات خاصة بمتحور محدد في هذا الوقت".

وأوضح أن جرعتين من لقاحي فايزر وموديرنا، رغم انخفاض فعاليتهما أمام متحور أوميكرون، إلا أنها توفران حماية للحالات التي تتطلب الاستشفاء.

وكانت روشيل والنسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قالت إن البيانات الأولية تشير إلى أن متحور أوميكرون أكثر قابلية للانتقال من متحور دلتا.

