التطعيم غير كافٍ.. الصحة الأوروبية ترفع تقييم متحور أوميكرون لـ"خطير جدا"

رفعت السلطات الصحية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تقييمها للخطر لمتحور أوميكرون لـ فيروس كورونا إلى "عال جدا"، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراء صارم وعاجل ومحذرة من أن التطعيم وحده لن يكون كافيا.

وبحسب وكالة “فرانس بريس”، قالت مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أندريا أمون: "في الوضع الحالي، لن يسمح لنا التطعيم وحده بمنع تأثير متحور أوميكرون، حيث لا يوجد متسع من الوقت لسد النقص في التطعيم".

وجددت دعوة المركز إلى إعادة فرض عاجل وتعزيز التدابير غير الصيدلانية ضد فيروس كورونا، وهو مصطلح يغطي القيود بشكل عام، لتخفيف العبء على النظام الصحي.

وأكدت أن الأولوية تكمن في وضع الكمامة والعمل عن بعد وتجنب الازدحام في الأماكن ووسائل النقل العام والبقاء في المنزل عند المرض والتهوية والحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة، وذلك إضافة إلى تتبع الإصابات المحتملة أو المؤكدة بـ متحور أوميكرون.



كما رفعت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي تقييمها لمخاطر المتحور الجديد على الصحة العامة إلى "عالية جدا"، وأوصت بسلسلة من التدابير بينها العودة إلى العمل عن بعد وزيادة مستوى الحذر خلال التنقلات والاحتفالات بمناسبة أعياد نهاية العام.

ورأت أنه من المحتمل جدا أن يؤدي المتحور الجديد إلى دخول المستشفى ووفيات بنسب أعلى من تلك التي تم توقعها بالفعل في التقديرات السابقة المتعلقة بمتحور دلتا، السائد حتى الآن.

وأضافت: "هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتقال العدوى وتخفيف العبء الذي يثقل كاهل النظام الصحي وحماية الفئات الأكثر ضعفا في الأشهر المقبلة".