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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي بعد بيان الاحتياطي الفيدرالي

الدولار
الدولار

ارتفع الدولار الأمريكي يوم الأربعاء بعد أن قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه سينهي مشترياته من السندات التي تعود إلى حقبة الوباء في مارس، ومهد الطريق لزيادة أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في عام 2022.

وحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪ لليوم إلى 96.737 بعد فترة وجيزة من الإعلان. توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أيضًا أن يصل التضخم إلى 2.6٪ العام المقبل ، مقارنة بـ 2.2٪ المتوقعة اعتبارًا من سبتمبر.

وجاء تحرك المؤشر أمام العملات الرئيسية على حساب اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني من بين أمور أخرى. قبل الإعلان، كان تداول الدولار خلال اليوم ضيقًا وقريبًا من أعلى مستوياته في أكثر من عام.

تعززت العملة الأمريكية بفعل التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية سترتفع بوتيرة أسرع من مثيلاتها في البلدان الأخرى. يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي بسرعة أكبر من البنك المركزي الأوروبي، على سبيل المثال، لسحب الدعم النقدي للاقتصاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. يعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اجتماعات السياسة يوم الخميس.

انخفض اليورو بنسبة 0.1٪ مقابل الدولار إلى 1.1241 دولار الساعة 2:11 بعد الظهر. الشرقية (1911 بتوقيت جرينتش). مقابل الين الياباني ، ارتفع الدولار 0.5٪ إلى 114.105. وتراجع الجنيه البريطاني 0.2 بالمئة إلى 1.3202 دولار.

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وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن "سوق العمل ستواصل تحسنها في مقابل انخفاض معدلات البطالة" مشيرا إلى أن معدل النمو للناتج الإحمالي بلغ 5.5%، ومع وجود توقعات بارتفاع معدل التضخم إلى مستوى 2% خلال العام القادم.

وتوقع باول انخفاض مستوى التضخم بنهاية العام المقبل 2022، قائلا إن جائحة كورونا أثرت على على سلاسل الإمدادات وهو ما أثر على الصناعة، مع وجود توقعات باستمرار ارتفاع معدلات النمو، وارتفاع سعر الفائدة ثلاث مرات العام المقبل.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة في مستوياتها الحالية ما بين 0 – 0.25%، ويضاعف تخفيض برنامج شراء الأصول إلى 30 مليار دولار.

الدولار الأمريكى الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة اليورو الجنيه الاسترليني

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