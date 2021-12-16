بند في عقد كارتيرون يمنعه من الاعتراض على قرارات رئيس الزمالك



كشف محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: أن عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك يمنعه من الاعتراض على أي قرار من قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بملف فريق الكرة.



وتابع : تنص المادة "2.8" من عقد المدرب على إلتزامه بكل قرارات مجلس الإدارة بشكل واضح وصريح بما يعني عدم أحقيته في الاعتراض على قرارات تعيين الجهاز المعاون له.



وحرص مدرب الزمالك على التواصل مع وكيله في الساعات الماضية ومراجعة عقده مع الفريق من كل الجوانب قبل أن يكتشف بأنه لا يحق له الاعتراض على أي شيء.

4 أسباب .. رفض إقامة انتخابات الزمالك على 3 أيام

علم صدى البلد من مصادر قانونية من وزارة الشباب والرياضة رفض الشئون القانونية اقامة انتخابات نادي الزمالك على مدار 3 أيام لمخالفة ذلك للوائح والقوانين

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لصدى البلد ان لجوء الزمالك للجنة ادارة ازمة كورونا لن يؤثر على القرار لعدة أسباب .

ويأتي السبب الاول ان الجميع اصبح يتعامل بحذر ويطبق الاجراءات الاحترازية ، والثاني ان نسبة تلقي اللقاح في الدولة مرتفعة جدا خاصة بعد قرار عدم دخول مقرات العمل الا بشرط الحصول على اللقاح ، ثالثا وان جميع الاندية والهيئات الرياضية اجرت انتخاباتها على يوم واحد مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية ، رابعا واخيرا ان اللائحة الاسترشادية التي تقام عليها الجمعية العمومية تنص على اجراء التصويت في يوم واحد .

ويطبق على انتخابات الزمالك اللائحة الاسترشادية بعد الحكم القضائي الصادر ببطلان لائحة النادي لما بها من عوار دستوري والتي كانت تنص على اقامة الجمعية العمومية على مدار يومين.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد اعلن الدعوة للجمعية العمومية يوم 20 ديسمبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد على ان يتم فتح باب الترشح يوم 21 ديسمبر ولمدة أسبوع.