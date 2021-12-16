بالأسماء.. الفيفا يعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA القائمة الدولية للحكام المصريين لهذا الموسم على النحو التالي:

أولًا-حكام الساحة:

1. محمود البنا

2. ابراهيم نور الدين

3. محمد عادل

4. أمين عمر

5. محمد معروف

6. أحمد الغندور

7. محمود ناجي

8. شاهندا المغربي

9. نورا سمير

ثانيًا- الحكام المساعدون:

1. محمود أبو الرجال

2. أحمد حسام طه

3. سمير جمال

4. يوسف البساطي

5. هاني عبد الفتاح

6. أحمد توفيق طلب

7. سامي هلهل

8. منى عطا الله

9. يارا عاطف

10. جمالات أحمد

11. مي حسن

ثالثًا- حكام الفيديو:

1. محمود أبو الرجال

2. محمود عاشور

3. طارق مجدي

رابعًا- حكام كرة الصالات:

1. محمد حسن

2. طارق سامي

3. محمد سلامة

4. عاطف حسين

خامسًا- حكام الكرة الشاطئية:

1. هاني العراقي

2. أحمد نوفل

3. ابراهيم محجوب

4. وائل شعبان