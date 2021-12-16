عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سجون النساء .. تفاصيل مسلسل عنبر 6 قبل انطلاق عرضه اليوم

مسلسل عنبر 6
مسلسل عنبر 6

يبدأ اليوم الخميس عرض المسلسل التشويقي "عنبر 6" على منصة شاهد.

وتدور أحداثه خلف أسوار أحد السجون النسائية، تقبع أسرار الماضي وخباياه التي تلاحق مجموعة من السجينات، بعضهنّ ظالم والبعض الآخر مظلوم، لكن جميعهن ضحايا قسوة المجتمع والظروف التي تعرّضن لها، في الدراما العربية "عنبر 6".

العمل من كتابة هاني سرحان ودعاء عبدالوهاب، وإخراج علي العلي، وبطولة نخبة من نجمات ونجوم الدراما العربية والخليجية.

txt

علقة موت هياتم لـ ماجدة الخطيب وسر رفضها الموقوف أمام عادل إمام| نوستالجيا

txt

من الجيم.. تامر هجرس يخطف الأنظار في أحدث ظهور له

وضمن 12 حلقة مليئة بالتشويق والأكشن والجوانب الإنسانية، تدور الأحداث وراء قضبان أحد عنابر السجون حيث تقبع مجموعة من السجينات اللواتي يكشفن تباعاً عن الجرائم التي ارتكبنها والأخطاء التي وقعن فيها وقادتهن إلى السجن، بموازاة التطرّق إلى قضايا إنسانية واجتماعية أبرزها المشاكل الزوجية، والفساد الأخلاقي، وحقوق المرأة، والإتجار بالأطفال، والجريمة والعقاب، والظلم الاجتماعي، وسطوة المال، والفساد داخل وخارج السجون، وغيرها.

هاني سرحان الجريمة والعقاب الدراما العربية عنبر 6 مسلسل عنبر 6

موضوعات متعلقة

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

في ختام دورته الأولى .. القائمة الكاملة لجوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

نعومي كامبل وريا أبي راشد في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي... شاهد

تعرف على جوائز الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

درة: مهرجان البحر الأحمر يعكس التطور الذي وصل له المجتمع السعودي

كان عالميا.. أروى جودة تشيد بتنظيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي

هند صبري: إيناس الدغيدي صاحبة فضل كبير ولولاها لكنت أعمل بالمحاماة

صور النجوم على الريد كاربت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.. شاهد

ترشيحاتنا

نيفين جامع: 47% زيادة في الصادرات المصرية لأوكرانيا

حسام موافي: كل ما يخرج من الٱرض صحي لمريض الكوليسترول.. فيديو

بعد إعلان فرنسا تشديد القيود معها.. بريطانيا: إجراء لن يسيطر على "أوميكرون"

بعد انهيار الليرة.. أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور

كلمة مندوب مصر خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد..فيديو

بالفيديو .. جنرال موتورز تدخل سوق البيك أب بـ 3 شاحنات في 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

جثة عجوز بـ ملابس داخلية حريمي.. عاطل مزقه بسبب علاقة شاذة في الجيزة

مغلق لمدة عام .. تعرف على الطرق البديلة لطريق الصعيد الحر

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

إزالة "سنتر عبده" أشهر عقار فى شبرا الخيمة لـ توسعة الطريق

أكشن على الدائري.. محاسب يقاوم عصابة السرقة بالإكراه حتى الوفاة

بعد انقلاب سيارة مواد بترولية.. تحويل الحركة المرورية على طريق الإسكندرية الصحراوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سجون النساء .. تفاصيل مسلسل عنبر 6 قبل انطلاق عرضه اليوم

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

فيديو

شتاء 2022 الأكثر برودة .... تحذيرات شديدة من حالة الطقس الأيام المقبلة

فيديو جراف.. كتر خير الأهلي.. ميدو يكشف كواليس نجاة نجله من الموت

مفاجآت.. النيابة تنتهي من فحص كنز علي بابا في شقة الزمالك

غرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة التستر على الموظف المتعاطي للمخدرات

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ