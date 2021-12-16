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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علقة موت هياتم لـ ماجدة الخطيب وسر رفضها الموقوف أمام عادل إمام| نوستالجيا

ماجدة الخطيب
ماجدة الخطيب

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة ماجدة الخطيب التي قدمت العديد من الأعمال الفنية  ستظل علامة في تاريخ السينما والتليفزيون برغم من أنها لم تكن إحدى نجمات الشباك إلا أنها استطاعت أن تلفت الأنظار إليها بالأدوار الجريئة والتي تترك بصمة مع الجمهور. 


وبرغم من نجاحات التي قدمتها ماجدة الخطيب في التمثيل إلا أنها كانت حياتها الخاصة مليئة بالتفاصيل والأزمات ولعل من بينها تعرضها للضرب المبرح على يد الفنانة الراحلة هياتم والتي كانت تتعاون معها في مسرحية "يا أنا يا أنت".

 وأثناء أداء مشهد بين ماجدة الخطيب وهياتم على خشبة المسرح وأمام الجمهور قامت هياتم بضرب ماجدة الخطيب وظن الجمهور أنه مشهد وينتهي ولكن استمرت الخناقة بينهما حتى قرر الجمهور مغادرة المسرحية وإعادة التذاكر. 


وقررت ماجدة الخطيب تحرير محضر ضد هياتم وأكدت  أن الأزمة أساسها عدم التزام هياتم والتي تتولى إنتاج المسرحية بسداد أجرها حيث أن ماجدة تعاقدت على حصولها على مبلغ 25 ألف جنيه إلا أن هياتم لم تدفع سوى ثلاثة آلاف جنيه فقط وهو سبب الخلاف الأصلي. 


كما ندمت ماجدة الخطيب على رفضها الوقوف أمام عادل إمام في مسرحية "مدرسة المشاغبين" حيث كانت مرشحة لتقديم دور المدرسة وذلك قبل اختيار سهير البابلي وكان سر رفض ماجدة الخطيب المشاركة في العمل بسبب رؤيتها أن العرض المسرح لا يناسبها ونص مسرحي غير جيد ولكن بعد تقديم الدور سهير البابلي ورأت نجاح المسرحية ندمت على رفضها لهذا العمل. 

سهير البابلى الفنانة ماجدة عادل إمام الفنانة ماجدة الخطيب ماجدة الخطيب نوستالجيا

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