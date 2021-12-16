حصاد 2021.. تنفيذ 153 مشروع صرف صحي بأسيوط بتكلفة 15 مليار جنيه

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد خلال عام 2021 طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات الجديدة والمشروعات التي كانت متوقفة منذ عقود وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة شاملة لتنمية الصعيد ومشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذى توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة حيث يجري تنفيذ 144 محطة رفع و9 محطات معالجة بإجمالي 153 مشروع بتكلفة تصل إلى 15 مليار مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة بهدف تحقيق مفهوم التنمية المستدامة في كافة خدماتها وأنشطتها التي تقدمها للمواطنين من خلال خطط ومشروعات طموحة لاستكمال مسيرة التقدم بما يواكب رؤية الدولة المصرية والمشروعات والمبادرات القومية التي أطلقتها القيادة السياسية.

حيث قام المحافظ خلال عام 2021 بوضع حجر أساس مشروع توسعات محطة معالحة صرف صحي الزرابي بأبوتيج المرحلة الثانية بطاقة 30-45 ألف م 3/ يوم بتكلفة 330 مليون جنيه وذلك لخدمة 500 ألف نسمة من سكان مركز ومدينة أبوتيج كما وضع حجر أساس المرحلة الأولى لمحطة معالجة صرف صحي شمال غرب ديروط "دشلوط" بطاقة (20 – 30 ألف م3 / يوم ) بتكلفة اجمالية بلغت 1.5 مليار جنيه لخدمة قرى شمال غرب ديروط ويخدم المشروع 12 قرية من قرى شمال غرب ديروط ويستفيد منه 350 ألف نسمة ووضع أيضا حجر الأساس لمشروع صرف صحي قرى مركز الفتح والذى يتكون من محطة معالجة بقرية عرب الكلابات و22 محطة رفع بتكلفة 1.7 مليار جنيه ويخدم المشروع 24 قرية بمركز الفتح ويستفيد منه 450 ألف نسمة فضلا عن وضع حجر أساس مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي ببني غالب وتوابعها بمركز أسيوط بطاقة استيعابية 36 ألف م3 -45 ألف م3/يوم وبتكلفة اجمالية تبلغ 960 مليون جنيه للمحطة والشبكات لخدمة 500 ألف نسمة تقريبًا بعدد 14 قرية بالإضافة إلى وضع حجر أساس توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحبايشة ضمن مشروع صرف البدارى وساحل سليم بتكلفة 250 مليون جنيه لمد خدمة الصرف الصحي لعدد 10 قرى بمركز ساحل سليم لخدمة ما يقرب من 121 ألف نسمة كما تم وضع حجر الأساس لمشروع صرف صحي قرى مركز منفلوط وذلك بقرية المندرة بتكلفة اجمالية 778 مليون جنيه ليخدم 203 ألف نسمة في 14 قرية ووضع أيضا حجر الأساس لمشروع صرف صحي قرى مركز ديروط الذي يخدم 50 ألف نسمة في 4 قرى بتكلفة تصل إلى 240 مليون جنيه علاوة على وضع حجر أساس إحلال وتجديد شبكات مياه بـ 4 مراكز هي أسيوط ديروط وأبنوب والبداري بتكلفة 12 مليون جنيه ضمن مشروع معالجة أسباب الهجرة غير النظامية ووضع حجر أساس أيضا لمشروع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي بمنطقة مساكن ويصا وتوابعها بحي غرب لخدمة 10 آلاف مستفيد.

وأضاف اللواء عصام سعد إنه جاري العمل على قدم وساق للانتهاء من بعض المشروعات ودخولها الخدمة قريبًا بعد عمل التجارب التشغيلية لها ومنها مشروع صرف صحي أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة بتكلفة مليار و300 مليون جنيه ويخدم 3 مراكز "أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة" والقرى المجاورة بتكلفة اجمالية تتجاوز 950 مليون جنيه وقرض اسبانى بتكلفة 9,3 مليون يورو ويشمل المشروع شبكات انحدار بأطوال 60 كم وخطوط طرد بأطوال 27 كم و6 محطات رفع ومحطة معالجة تبلغ الطاقة التصميمية لها 82 ألف م3/ يوم وذلك لخدمة 650 ألف نسمة كما تم تنفيذ التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة ديروط وقريتي بابنوب ظهر الجمل والمحمودية والذي يبلغ تكلفته الاجمالية 600 مليون جنيه ويخدم 550 ألف نسمة من سكان مدينة ديروط وضواحيها فضلا عن التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي منطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب والذى يبلغ تكلفته الاجمالية 280 مليون جنيه بطاقة 28 ألف م3/يوم ويخدم المدينة الصناعية بمنطقة عرب العوامر بالكامل.

وأشار المحافظ إلى إنه جاري تنفيذ مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة المياه التشيكي بحى شرق مدينة أسيوط بتكلفة اجمالية 250 مليون جنيه وبطافة استيعابية 67 ألف م3/يوم لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها وجاري أيضا إنشاء المرحلة الثانية من مشروع محطة مياه "أبنوب والفتح" المرشحة بالطوابية بتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه بطاقة 800 لتر/ث لخدمة 600 ألف نسمة بمركزي أبنوب الفتح والقرى التابعة لهما فضلا عن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بعرب المدابغ والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بطاقة استيعابية 60 ألف م3/يوم بتكلفة إجمالية بلغت 500 مليون جنيه لخدمة مدينة أسيوط بالكامل و5 قرى بمركز أسيوط ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع 550 الف نسمة ومشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز منفلوط بطاقة 38 ألف م3 ومحطة المعالجة بقرية العتمانية التي أقيمت على مساحة 175 فدانًا كمرحلة أولى وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 460 مليون جنيه ويخدم مدينة منفلوط وقرية نزة قرار وبني مجد وسراوة بإجمالي عدد مستفيدين 300 ألف نسمة بالإضافة إلى مشروع صرف صحي منطقة بني غالب الصناعية "الصفا" بمركز أسيوط بتكلفة 180 مليون جنيه بطاقة 18 ألف م3/يوم ويتكون المشروع من 4 محطة رفع رئيسية بالإضافة إلى خطوط الشبكات التي تخدم المدينة الصناعية بالكامل علاوة على وحدة معالجة ثلاثية وخط سيب نهائي بقرية الزرابي بمركز أبوتيج يخدم مركز ومدينة ابوتيج بتكلفة 70 مليون جنيه ويبلغ عدد المستفيدين 150 الف نسمة ومشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينتي صدفا والغنايم بطاقة 29 ألف م3/يوم مرحلة أولى – و55 ألف م3/يوم مرحلة ثانية بتكلفة إجمالية 305 مليون جنيه بالإضافة إلى 3.7 مليون يورو "قرض أسباني" وذلك لخدمة 260 ألف نسمة كما تم الانتهاء من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية شطب التابعة لمركز أسيوط بنسبة 100% بتكلفة والمقام على مساحة 7 أفدنة بتكلفة 360 مليون جنيه وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل البالغ تكلفته مليار و200 مليون جنيه على مرحلتين بمركز أسيوط وبقرى مركز البداري.