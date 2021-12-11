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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسيوط: نستهدف 788 ألفا و 792 طفلا ضمن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

التطعيم ضد شلل الأطفال
التطعيم ضد شلل الأطفال

أعلن الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بـ أسيوط على استعداد مديرية الصحة لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال 19 ديسمبر الجاري ولمدة 4 أيام .

وأوضح في تصريحات صحفية ان الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال المتواجدين على ارض المحافظة أياً كان محل ميلادهم (من سن يوم حتى 5سنوات) والذي بلغ عددهم قرابة 788792 طفلاً لافتاً إلى تشكيل 2554 فرقة بينها 2282 فرقة متحركة و272 فرقة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمنشآت الصحية ومواقف التجمعات كـ (محطات السكك الحديدية ، محطات الأتوبيس ، الأسواق  وغيرها.

ونوه الى توفير جميع المعدات اللازمة لتنفيذ الحملة والذي يبلغ حوال 985991 جرعة تقريباً مشيراً إلى مراجعة معدات سلسلة التبريد التى تستخدم فى حفظ ونقل وتداول الطعوم للتأكد من كفاءتها وكفايتها واستلام وتوزيع الطعوم اللازمة .

وأكد أن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد وجه كافة القطاعات ورؤساء الوحدات المحلية بالمشاركة في التوعية والإعلان عن الحملة باستخدام كافة الوسائل الممكنة كالإذاعة المحلية أو ميكروفانات سيارات الثقافة الصحية والمساجد والمدارس بالإضافة إلى تعليق لافتات قماشية وبالونات وبوابات فى الشوارع والميادين العامة والصفحات الرسمية لمحافظة أسيوط على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ، تويتر ، إنستجرام ...".

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030 وتحقيقاً لخطط التنمية المستدامة.

أسيوط الحملة القومية للتطعيم مرض شلل الأطفال الاطفال محافظ أسيوط محافظة أسيوط

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