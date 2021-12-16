1995.. رواية أحمد صلاح في معرض القاهرة 2022

صدر عن دار حابي للنشر والتوزيع، رواية 1995 للكاتب والروائي أحمد محمد صلاح للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر اقامتها نهاية يناير المقبل بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

تدور الرواية في عام 1995. في اطار من الخيال والفانتازيا السياسية، في أجواء قرية مصرية تتعرض لشخوص الريف وطريقة معيشتهم وتفكيرهم ، من خلال بطل الرواية وتوأمه واحتكاك بطل الرواية بأباطرة المال والسياسة ، ثم تتعرض القرية لكارثة كبيرة ويحاول البطل ان يتدارك تلك الكارثة .

يذكر أن الكاتب أحمد محمد صلاح صدرت له أعمال "أمينة ثقب ابرة علي العالم"، "شركة الباشا"، “النسوانجي مجوعة قصصية”.