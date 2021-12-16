خالد الجندي: ربنا ذكر اللذة في ثلاثة مواضع بالقرآن الكريم

بيًن الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه أراد بقوله "الموت لذيذ"، أنه وجد لدى بعض الناس ممن يجهلون المعاني القرآنية انتقدوه وذهبوا في الكلمة كل مذهب منهم من وصفها بأنها كلمة عامية ركيكة، ومنهم من قال الكلمة تقال في مخبز، ومنهم من قال: "هو أنت جربت الموت قبل كده".

ربنا ذكر اللذة في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم

ولفت خالد الجندي خلال برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع على فضائية دي ام سي، اليوم الخميس، إلى أن كلمة لذيذ من الكلمات القرآنية، وجاءت في كثير من المواضع منها :" وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ"، "وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ"، مؤكداً أن كلمة عسله في قولنا "الموت لذيذ زي العسل" ورد في بيانها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفقه الله تبارك وتعالى إلى عمل مقبول قبل الموت، نسأل الله أن يوفقنا لذلك".

الموت مرحلة انتقالية لذيذة جدا

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الموت مرحلة انتقالية لذيذة جدا، ونقطة البداية إلى عالم الآخرة.

وأضاف خالد الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن الناس يعتقدون أن الإنسان حين يموت فهو ذاهب إلى مثواه الأخير، منوها بأن هذا الوصف خطأ، فيقول الله تعالى (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ) وهنا عبر بلفظ الزيارة وليس السكن.

وأشار خالد الجندي، إلى أن الميت لا يكون في القبر وإنما يكون في فسحة في ملكوت السماوات والأرض بعد الوفاة.

وتابع خالد الجندي: "الحي الذي يدعو للميت ويقول له "اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة" فالمعنى هنا ليس على القبر الذي يقف أمامه.. الأحناف يقولون إن الميت لا يكون في القبر الذي نراه وإنما يكون في عالم البرزخ".

وأوضح خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن أرجح وصف لعملية الدفن، أنها عملية تكريم رفات جسد الإنسان لأن الجسد لا قيمة له بعد الوفاة ، ولهذا أجاز العلماء التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، أما نفس الميت فهو في عالم البرزخ.